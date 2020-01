TV namigi: Dobrodušni velikan, Napad na Belo hišo in Neusmiljeni

Sobota, 1. februarja





Koliko tehta Fúsi – 150 kilogramov ali več? Tega nihče ne ve, niti sam ne. Fúsi je 43-letnik, nikoli ni imel punce, zanimajo pa ga le modeli tankov in figurice vojakov, s katerimi skrbno rekonstruira bitke iz druge svetovne vojne. To počne v maminem stanovanju, ki je hkrati njegovo zatočišče in zapor. Nekega dne prejme kupon za plesni tečaj, ki se ga udeleži in tam spozna Sjöfn, ravno tako osamljeno dušo z globokimi psihološkimi ranami.Preprost a pristen film o možu s telesom ogra, a srcem iz zlata bo ogrel srca tudi najbolj zakrknjenim.John Cale je nekdanji vojak, ki dela kot varnostnik tiskovnega predstavnika Bele hiše, želi pa si postati tajni agent. Ko s svojo enajstletno hčerjo Emily obišče Belo hišo, srečata tudi predsednika. Kmalu po tem se predsednik znajde sredi terorističnega napada, za katerega je odgovoren znani terorist Stenz, a izkaže se, da so vpleteni tudi zaposleni v Beli hiši.Režiser in scenarist Roland Emmerich se večinoma ne obremenjuje s plehkostjo dialogov ali pretirano fantastiko svojih zgodb, njegov cilj je le, da vse to predstavi zabavno in navdušujoče.Jae-ho je gangsterska legenda. Z ulice se je povzpel do namestnika vodje mamilarske združbe. Zaradi zaveze molka se znajde v zaporu, saj bi lahko njegovo pričevanje ogrozilo velikega šefa. Slednji v zaporu organizira njegovo usmrtitev.V zadnjem trenutku ga reši mladi Hyun-su, s katerim postaneta dobra prijatelja, a Hyun-su je policist pod krinko ...