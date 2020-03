TV namigi: ​Dojenček Bridget Jones, Paslika, Dansko dekle ...

Sobota, 7. marca

Dojenček Bridget Jones: Pop TV ob 20.00

Paslika: TVS 2 ob 20.35

Paslika. Foto TVS

Dansko dekle: Planet TV ob 22.30

Žarek v srcu: TVS 1 ob 22.50

Žarek v srcu. Foto TVS

V novem poglavju svojega dnevnika se prikupno nerodna Bridget Jones po koncu zveze z Markom Darcyjem odloči posvetiti karieri televizijske producentke. Počasi začne uživati v samskem življenju, dokler ji poti ne prekriža očarljivi Američan Jack. A nepričakovana nosečnost ogrozi Bridgetine načrte, poleg tega pa ni povsem prepričana, kdo je otrokov oče.Na videz nepotrebno nadaljevanje kultne komedije, ki pa mu uspe obuditi vse, kar so imeli gledalci radi pri izvirniku.Zadnji film slovitega poljskega režiserja Andrzeja Wajde je zgodba o karizmatičnem slikarju Wladyslawu Strzeminskem (1893–1952), ki se je uprl stalinističnemu razumevanju umetnosti. Zaradi neomajnega stališča so mu vzeli profesuro, prepovedali njegova dela in ga osamili, a Strzeminski je ostal pokončen. Čeprav je preživel dvojno amputacijo zaradi posledic prve vojne, je premogel življenjsko silo, ki je navduševala študente in jim kazala pot še dolgo po njegovi smrti …Ljubezensko pismo enega disidenta drugemu, so film poimenovali kritiki in res je Wajda v svojem zadnjem filmu pred smrtjo posnel še eno pomembno poglavje pogosto brutalne poljske zgodovine.Biografska drama je prirejena po istoimenskem romanu avtorja Davida Ebershoffa. Zakonca Wegener spoznamo leta 1926 v slikovitem Københavnu. Tam Einar (Eddie Redmayne) kot krajinski slikar uživa pomemben status v umetniških krogih, medtem ko se njegova žena Gerda (Alicia Vikander) s svojimi portreti uglednih državljanov še vedno uveljavlja.Nekega dne povsem nedolžna prošnja sproži usoden preobrat. Da bi pravočasno dokončala portret, Gerda zaprosi svojega moža, naj si nadene obleko in ji pozira namesto ženskega modela. Ta izkušnja spremeni vse, saj Einar v trenutku začuti, da se je globoko v njem nekaj premaknilo oziroma prebudilo. Ko zakonca nadaljujeta igro in Einarjev alter ego Lili odpeljeta v javnost, se njegovi občutki le še stopnjujejo …Isabelle je pariška umetnica, ki se po ločitvi spušča v vrsto bežnih spolnih razmerij. Tu je Vincent, arogantni bankir, ki jo pripelje do orgazma samo, kadar razmišlja, kako odbijajoč se ji zdi. Nato mladi melanholični igralec, čigar kronična neodločnost ni ovira, da ga ne bi zvabila v posteljo. Potem je tu še več priložnosti: čudaški občudovalec na krajevni ribji tržnici in delavec, ki zbudi odkrit odpor pri njenih svetovljanskih kolegih. Morda pa so vse poti usmerjene k vedeževalcu, ki svojo prerokbo ukroji tako, da bi jo pripeljal k sebi ...