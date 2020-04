TV namigi: Dokler živimo, Lady Macbeth in Jekleni mož

Sobota, 25. aprila





Dokler živimo: TVS 2 ob 20.05

Lady Macbeth: TVS 1 ob 23.15



Jekleni mož: Kanal A ob 20.00

Kristian, mladi mož z nerazčiščeno preteklostjo, dobi službo na ribiški ladji. Na večerji, na kateri naj bi to proslavili, se pojavi njegov biološki oče, ki mu pove, da Peter, njegov krušni oče, leži v bolnišnici v njegovem rodnem kraju. Kristian se odpravi na sever Danske, kjer pa ne sreča le krušnega očeta, temveč se sooči tudi s preteklostjo, ki ji je ubežal. Pred petimi leti je namreč odšel zaradi nesreče, v katero je bil vpleten in zaradi katere je umrl prijatelj ...Film, v katerem na plan privre potlačena bolečina, so navdihnili resnični dogodki, gre pa za režijski prvenec Mehdija Avaza, sicer po rodu Iranca, ki na Danskem živi od 10. leta.Leto 1865, ruralna Anglija. Lady Katherine je ujeta v zadušljiv zakon z zagrenjenim in precej starejšim moškim, čigar družina je zaprta in hladna. Ko pa se Katherine spusti v strastno afero z neotesanim služabnikom Sebastianom, se v mladi gospodarici prebudi nova, neustavljiva sila in nihče več ji ne more preprečiti, da bi dobila, kar hoče.Drzen in svež filmski prvenec uveljavljenega gledališkega režiserja je sodoben film noir, preoblečen v viktorijansko kostumsko dramo. Eno od odkritij torontskega filmskega festivala in senzacija festivalov v Rotterdamu in Sundanceu.Legendarni Superman v novi filmski adaptaciji Zacka Snyderja.Ker planet Kripton umira, Jor-El položi sinčka v vesoljsko plovilo in ga pošlje na Zemljo. Tam ga posvojita Jonathan in Martha Kent, ga poimenujeta Clark in mu, ko je najstnik, povesta, da prihaja iz vesolja. Ker ima supermoči, ga oče posvari, naj jih ne uporablja javno. A ko Zemljo napadejo uporniki s Kriptona, Clark ukrepa.