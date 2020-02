TV namigi: Doktor Thorne, Iraški Jazidi in Tednik

Ponedeljek, 3. februarja

Doktor Thorne: TV SLO 2 ob 20.50

Ogrožena duša: Iraški Jazidi

Ogrožena duša: Iraški Jazidi. Foto TVS

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Smučišče. Foto Tomi Lombar/Delo

Na čudovitem vrtu posesti Greshamsbury gospodična Gresham dela načrte za bližajočo se poroko z g. Moffatom, ki je zelo bogat, a brez plemiškega naziva. Njena mati je zelo zadovoljna, saj je družina do grla v dolgovih in pričakuje, da se bo tudi sin Frank bogato poročil. Toda Frank ljubi hčer dr. Thorna, prijateljico iz otroštva, ki je brez bogastva in naziva, ter se upira materinim željam. Mati na pomoč pokliče prepričljivo in bogato svakinjo, ki poskrbi za bogato nevesto.Za ljubitelje serije Downton Abbey!Jazidi so eden izmed prvih monoteističnih narodov, ki pa so jih preganjali kot »oboževalce hudiča«. Njihova vera je povezana s starodavnimi mezopotamskimi verami, kombinira zoroastrizem, islam, krščanstvo in judaizem. Danes živi v Iraku, Siriji in Turčiji več kot pol milijona Jazidov, ki so leta 2014 morali bežati pred nasiljem islamske države.Dokumentarna oddaja kaže vsakoletno veliko romanje Jazidov, običaje in obrede tega strpnega, pacifističnega, tako zelo preganjanega ljudstva. Zdaj so se začeli odpirati svetu, to pa je njihova zgodba.Ali mediji s poročanjem o epidemiji kitajskega korona virusa ustvarjajo nepotrebno paniko? Nekateri bolezen primerjajo z zloglasnim sarsom, a takrat v Sloveniji ni bilo niti enega okuženega.Naravna katastrofa! Tako obupani žičničarji opisujejo letošnjo zeleno zimo ter pričakujejo državno pomoč. In kaj pomanjkanje snega pomeni za prihodnost mladih smučarskih tekmovalcev?Videli boste tudi spektakularne posnetke reševanja angleškega jamarja iz jame na Tolminskem. Akcijo je National Geographic uvrstil v dokumentarno serijo o najbolj zahtevnih reševanjih.