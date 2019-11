TV namigi: Dolg, Zgodba o Bogu in Tednik

Ponedeljek, 25. novembra

Dolg: Planet 2 ob 21.00

Zgodba o Bogu: Božji izbranec: TVS 2 ob 22.05

Story Of God with Morgan Freeman: The Chosen One - Zgodba o Bogu: Božji izbranec Foto TVS

Tednik: TVS 1 ob 20.00

Foto www.milica.si

Leta 1997 upokojena agenta Mosada Rachel (Mirren) in Stefan (Wilkinson) izvesta šokantno novico o svojem nekdanjem kolegu, s katerim sta sredi 60. izvedla drzno akcijo, zaradi katere so bili vsi trije deležni velikega občudovanja. Leta 1965 so tedaj kot mladi agenti (igrajo jih Jessica Chastain, Marton Csokas in Sam Worthington) odšli v vzhodni Berlin, kjer so, kot pravijo, ugrabili in med poskusom pobega ubili iskanega nacista. Toda ali se je zgodba res odvila, kot trdijo?Bolj zabavna različica Spielbergovega Münchna prinaša dobro igro in dovolj vznemirljivo zgodbo, da brez težav zadrži gledalčevo pozornost.To je druga sezona serije, v kateri slavni igralec Morgan Freeman popelje gledalce po svetu, kjer lahko z njim spoznavajo različne kultur in religije.Skoraj vsaka vera ima lik, za katerega verniki verjamejo, da ga je izbral Bog. Muslimani imajo Mohameda. Kristjani imajo Jezusa. Judje imajo Abrahama in Mojzesa. Zakaj se zbiramo ob teh izbrancih in kako usmerjajo našo vero? Morgan Freeman išče božje izbrance, ki živijo dandanes. Med njimi je tudi deček iz ameriškega predmestja. Ta naj bi bil utelešenje budističnega meniha, ki se v različna telesa vrača že skoraj petsto let.Ali veste, koliko je plačan in v kakšnih pogojih dela natakar, ki vam postreže kavo? Številni gostinski delavci prejemajo minimalno plačilo, primanjkuje jih kar 10 tisoč.Zakaj se tako malo zakoncem uspe raziti brez bolečih bitk, v katerih kot orožje uporabijo celo lastne otroke? Lani se je ločilo tudi 12 parov, ki so bili poročeni več kot 50 let.Pa tudi spomin na neke druge čase, ko so se z Zastavami 750 – fički vozili tudi miličniki. Zakaj starodobna vozila mnoge tako očarajo?