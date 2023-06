TV namigi: Dolittle, Baje – rimska Atlantida in Klavir

Nedelja, 25. junija

Dolittle (Premiera): Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Dolittle. Koprod., 2020. Režija: Stephen Gaghan. Igrajo: Robert Downey Jr, Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent, Jessie Buckley. Glasovi: Uroš Maček, Matic Hrabar, Maja Končar, Blaž Šef, Sašo Stare. Pust. film. 130 min.

Potem ko je pred sedmimi leti izgubil ženo, se ekscentrični doktor John Dolittle (Robert Downey Jr.), slavni zdravnik in veterinar kraljice Viktorije Britanske, umakne pred svetom za visoke zidove graščine Dolittle, družbo pa mu delajo le eksotične živali. Ko pa mlada kraljica (Jessie Buckley) hudo zboli, se mora Dolittle, čeprav nerad, odpraviti na epsko pustolovščino na mitičen otok, da bi našel zdravilo, pri tem pa si povrne duhovitost in pogum, ko naleti na stare nasprotnike in odkrije čudežna bitja.

Baje – rimska Atlantida (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

Baiae the Atlantis of Rome. Ita., 2021. Režija: Marcello Adamo. Dok. odd. 55 min.

Baje – rimska Atlantida. Foto TVS

Mesto Baje je 15 km od Neaplja in je bilo v antiki najslavnejše letovišče starega Rima. V njem so imeli rimski velikaši, tudi Cezar in Neron, razkošne vile s čudovitimi vrtovi in kopališčem. Morda najzanimivejša stavba v Bajah je bil kompleks na otoku, za katerega še danes ne vedno natančno, ali je bilo kopališče, ki je črpalo toplo vodo iz vrelcev na morskem dnu, ali svetilnik ali kaj drugega.

Zdaj je mesto pod vodo, saj se je zaradi ognjeniškega delovanja sčasoma pogreznilo. Je največje arheološko podvodno najdišče na svetu. Skupina znanstvenikov odkriva potopljeni zaklad in ga poskuša zaščititi pred mehanskimi in biološkimi vplivi morja.

Klavir: TV SLO 2 ob 22.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Piano. Avstral., 1993. Režija: Jane Campion. Igrajo: Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill, Anna Paquin, Kerry Walker. Drama. 125 min.

Klavir. Foto TVS

Sredi 19. stoletja se nema Škotinja Ada s hčerko Floro in klavirjem izkrca z ladje na novozelandski obali, da bi se omožila s Stewartom, ki si je soprogo ogledal na daljavo in jo naročil kot kakšno poštno pošiljko. Ko vidi klavir, naroči, naj se ga posadka znebi. Klavir, ki je za nemo Ado glavno sredstvo izražanja, pristane pri sosedu Bainesu. Medtem ko Ada obiskuje Bainesa in mu nudi klavirske lekcije, se sosed in nema pianistka predata strastni aferi.

Čeprav je film postavljen na Novo Zelandijo in ga je ustvarila novozelandska ekipa velja za večinsko avstralsko produkcijo. Film je dobil tri oskarje: za scenarij ter glavno in stransko žensko vlogo.