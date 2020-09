TV namigi: Dosje, Ljubljeni in Preverjeno

Torek, 29. septembra



Dosje: Slovenija in njene meje: TV SLO 1 ob 21.00



Ljubljeni: TV SLO 2 ob 21.30



Preverjeno: POP TV ob 22.00

Preverjeno Foto Benoit Tessier Reuters

Letos mineva 100 let od podpisa Trianonske pogodbe, s katero je Sloveniji pripadlo Prekmurje, od Koroškega plebiscita, s katerim so koroški Slovenci ostali v Avstriji ter od Rapalske pogodbe, po kateri je tretjina slovenskega narodnega ozemlja vse do konca 2. svetovne vojne pripadla Italiji.Kako so se pred sto leti oblikovale meje, ki so kasneje določile tudi meje samostojne Slovenije? Kakšno je po sto letih življenje Slovencev, ki so ostali zunaj meja? Katera mejna vprašanja ostajajo nerešena in v katerih sosedah še niso pozabili ozemelj, ki so jim nekoč pripadala in so danes slovenska. Kako je pandemija Covid zaznamovala življenje ob meji? Katera vprašanja evropske prihodnosti se ob vsem tem odpirajo?Irena v skromnem, a topline in sreče polnem domu skupaj z možem vzgaja štiri razigrane sinove. Ob materinskih obveznostih se končno trudi opraviti maturo in finančno podpira še sestro Sonio, ki se je k njej zatekla pred nasilnim možem. Ko najstarejši sin, šestnajstletni Fernando, nekega dne oznani, da bo zapustil dom in se pridružil nemškemu rokometnemu moštvu, se Irena zave, kako težko je sprejeti dejstvo, da stopajo na svojo pot.Subtilna čustvena zgodba, polna topline, z izjemno odigrano glavno žensko vlogo.V javnosti še vedno odmevajo izjemni uspehi naših kolesarskih junakov, tokrat pa bomo videli še skrite in zanimive podrobnosti ozadja s kolesarske dirke po Franciji.Ali v Sloveniji lahko govorimo o lakoti in kaj konkretno to pomeni? Zgovoren je primer matere samohranilke s štirimi otroki, ki je izgubila službo.Kakšen je pri nas položaj istospolno usmerjenih ljudi? Se je v vseh teh letih, odkar je za pravice istospolnih potekala parada ponosa, njihov položaj izboljšal ali poslabšal?