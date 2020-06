TV namigi: Država proti Fritzu Bauerju, Tutankamon in Dwayne Johnson

Sobota, 6. junija



Gre za zgodbo o človeku, ki je izsledil enega najvidnejših mož nacistične Nemčije, Adolfa Eichmanna, in ga s pomočjo Mosada pripeljal pred sodišče. Zgodba se začne leta 1957 v Frankfurtu. Fritz Bauer prevzame tožilstvo in začne pripravljati aretacije znamenitih nacistov, a nič ne poteka gladko. Deležen je številnih groženj s smrtjo. Medtem ko preganja domače naciste, prejme skrivnostno pismo iz Argentine ...Film odlikuje zgodba, ki se le redko oddalji od zgodovinskih dejstev in predvsem igra Burgharta Klaußnerja, s katero je že kar grozljivo podoben Fritzu Bauerju.Zgodovinar Dan Snow, egiptologinja Raksha Dave in prekaljeni novinar John Sergeant v Egiptu raziskujejo življenje, rano smrt in zapuščino bržkone najbolj znanega faraona, Tutankamona. Ta je pred tri tisoč leti umrl pri rosnih 19 letih, trojica pa poleg faraona raziskuje tudi življenje v starem Egiptu nasploh.Vzporedno spremljajo tudi zgodbo njegovega najditelja, angleškega arheologa Howarda Carterja, ki je leta 1922 pod puščavskim peskom v Dolini kraljev odkril Tutankamonovo grobnico in jo po treh tisočletjih pozabe znova odprl, da je svet lahko uzrl čuda v njeni notranjosti.Ameriški igralec in nekdanji rokoborec Dwayne Johnson v seriji pomaga ljudem premagati osebne težave. Tudi Johnsonu v mladih letih ni kazalo najbolje, saj se je večkrat znašel v navzkrižju z zakonom, bil je brez denarja in brez načrtov za prihodnost. Nato pa se je odločil svoje življenje korenito spremeniti in začeti znova.Med drugim bomo videli zgodbe disfunkcionalnih družin, težavnih najstnikov in podjetij na robu propada ...