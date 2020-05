TV namigi: Dubček, Mogočni Misisipi in Tednik

Ponedeljek, 11. maja



»Socializem s človeškim obrazom« je bila skovanka Aleksandra Dubčka, slovaškega politika, ki je 5. januarja 1968 postal vodja češkoslovaških komunistov. To je bil začetek tako imenovane praške pomladi oziroma reform, ki so predvidele svobodo tiska, gospodarstvo naj bi temeljilo na kombinaciji planskega in tržnega, postopno bi dovolili politično demokratizacijo z možnostjo večstrankarstva. A manj kot osem mesecev kasneje so te načrte poteptali sovjetski tanki ...Biografska drama prikaže Dubčkov prihod v politiko, njegov vzpon in dogodke, ki so zaznamovali ne le češko in slovaško zgodovino, ampak tudi evropsko.Misisipi je pomembna vodna prometnica v severni Ameriki in na njegovih bregovih so zrasla velika mesta New Orleans, Memphis in St. Louis. Misisipi je 3778 kilometrov dolg veletok, ki ima skromen začetek v Minnesoti. Od tod se usmeri proti jugu. Reka teče skozi različne tipe pokrajin, njeno porečje pa zajema skoraj polovico ZDA. Misisipi v svojem spodnjem toku ustvarja močvirja, ki kipijo od življenja. Značaj reke se spreminja vzdolž celotnega toka.Britanski novinar in voditelj Trevor McDonald se je podal na epsko popotovanje od Mehiškega zaliva pa do izvira Misisipija v Minnesoti.Protest je eden od temeljev demokracije, tudi samostojnost Slovenije se je začela porajati na demonstracijah. Je pravica do protestov v času epidemije okrnjena in kaj pomeni popisovanje in kaznovanje protestnikov?Grožnje, brezobzirni pritiski, žalitve in osebni napadi na novinarje se stopnjujejo, prihajajo tudi iz ust politikov. Kako se nanje odzvati, zaščititi novinarje in zagotoviti neodvisne medije?Zaradi samoizolacije je kar za petino naraslo število kaznivih dejanj družinskega nasilja, močno se je povečala uporaba drog in alkohola, več je napotitev na psihiatrično kliniko.