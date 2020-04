TV namigi: Dvanajsti mož, Rocco Schiavone in Rocco in bratje

Petek, 24. aprila

Zgodba iz druge svetovne vojne o tem, kako se je poraz spremenil v simbol junaštva, ki je narodu vlil moč in ga združil proti okupatorju.Aprila 1940 nacistična Nemčija okupira Norveško, medtem ko si nemška vojna mašinerija utira pot proti skrajnemu severu, zavezniški konvoji utrpijo strašne izgube. Škotska 1943. Britanska vojska uri norveške vojake za strateške sabotažne podvige. 24. marca sproži operacijo Martin Red. Dvanajst norveških odpornikov odpluje proti zasedeni domovini. Njihov cilj: onesposobiti nemško vojaško letališče.Policijski načelnik Rocco Schiavone ni ravno policist, ki bi ga postavili za vzor drugim policistom. Sarkastičen, neolikan in karizmatičen Rimljan nerad sledi pravilom. Detektiv je že velikokrat vzel pravico v svoje roke, zaradi česar ga iz ljubljenega Rima premestijo v alpsko mestece Aosto. Schiavone sovraži mraz, gore, podeželane, svoje nadrejene in njihova neumna pravila, a rad rešuje zločine.Leone Micicchè je Sicilijanec, čigar brutalno zmečkano truplo najdejo na smetišču. Za preiskavo potrebujejo Roccove sposobnosti.Zgodnja mojstrovina Luchina Viscontija z Alainom Delonom, Annie Girardot in Claudio Cardinale.Družina Parondi se po očetovi smrti z juga Italije preseli v Milano k najstarejšemu sinu Vincenzu. Tam se štirje odraščajoči sinovi in njihova mati spopadajo s tegobami novega, urbanega in industrijskega okolja. Med dvema bratoma, alkoholikom Simonom ter dobronamernim in nežnim Roccom, pride do napetosti, ki privedejo do tragičnega vrhunca.