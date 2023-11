TV namigi: dve krogli, ki sta spremenili svet, in laži, ki so uničile Irak

JFK: 24 ur, ki so spremenile svet (Premiera): TV SLO 1 ob 21.10

JFK: 24 Hours That Changed the World. VB, 2023. Režija: Ellie Coleman. Dok. odd. 50 min.

V petek, 22. novembra 1963, sta ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja zadeli dve krogli: v hrbet in v glavo. Pol ure kasneje so razglasili njegovo smrt.

Dokumentarec ob 60. obletnici atentata na Johna F. Kennedyja prikazuje zadnjih 24 ur predsednikovega življenja ter poznejšo aretacijo in umor domnevnega edinega storilca Leeja Harveyja Oswalda.

Poleg pričevanj očividcev in članov Kennedyjeve spremljevalne ekipe usodne dogodke osvetljujejo tudi izbrani odzivi državnih veljakov, televizijskih voditeljev in novinarjev, ki so takratno dogajanje spremljali v živo.

Tarča: politizacija ali aktivizem?: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Vodi: Erika Žnidaršič. Pog. odd. 70 min.

Odvzem krav na kmetiji Veniše. Foto osebni arhiv družine

Komaj tri dni po začetku veljave razvpite novele zakona o zaščiti živali je počilo že pri prvem odvzemu živine, pri katerem je kot inšpektorica sodelovala nesojena izbranka premierja Goloba za položaj direktorice Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Gre za politiziranje postopka ali resen strokovni problem? Kaj naj bi šlo narobe, kdo vse se je vključil v postopek in kdo v obrambo kmeta?

Kako so uničili Irak: TV SLO 2 ob 22.10

Iraq, Destruction of a Nation. Fr., 2021. 1/2. Režija: Jean-Pierre Canet. Dok. miniserija. 65 min.

Kako so uničili Irak. Foto TVS

Dolga leta spopadov in kaosa so gmotno in kulturno uničila Irak. Od leta 1980 je umrlo skoraj dva milijona Iračanov. Kako se je to lahko zgodilo?

Dokumentarna oddaja v dveh delih prepričljivo prikazuje uničenje Iraka v zadnjih 40 letih, od prvih dni iransko-iraške vojne leta 1980 do druge zalivske vojne leta 2003 in padca Islamske države leta 2017. Da bi razumeli, kaj je vzrok te tragedije, se je treba vrniti v čas ob koncu sedemdesetih let 20. stoletja ter preučiti geopolitične odnose med Irakom, ZDA in drugimi velesilami, ki so se spopadle zaradi nacionalnih interesov. Laži, izdaje, manipulacije in izmišljeni podatki so pripomogli k propadu te bližnjevzhodne države.

Ob pričevanjih nekaterih ključnih vpletenih – najvišjih politikov, zgodovinarjev in civilistov – ter z nedavno razkritimi dokumenti ta geopolitični triler nazorno osvetli tragedijo, ki je preoblikovala svet, v katerem živimo.