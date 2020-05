FOTO:TV namigi: Džungla, Ratatouille, Njeni tastari in Zapisan slavi

Petek, 22. maja

Džungla: TVS 2 ob 20.05

Ratatouille: Planet TV ob 20.00

Ratatouille FOTO: Press Release



Njeni tastari: Kanal A ob 20.00

Njeni tastari FOTO: Pro Plus

Zapisan slavi: TVS 1 ob 22.50

Zapisan slavi FOTO: TVS

Leto 1981. Mladi Izraelec Yossi se med popotovanjem po svetu ustavi tudi v Boliviji. Tam se spoprijatelji s popotnikoma Kevinom in Marcusom. Med iskanjem dogodivščin v La Pazu Yossi naleti na skrivnostnega avanturista, Avstrijca Karla. Ta predlaga obisk džungle v severnem delu države, kjer živi eno slabo poznanih plemen, s katerimi je v dobrih odnosih.Yossi v avanturo pregovori še Kevina in Marcusa, tako da se četverica pod Karlovim vodstvom poda v neraziskane (in na zemljevidih neoznačene!) kraje. A razmere se začnejo zapletati in Karl nima ravno brezhibne preteklosti …Podgana po imenu Remy si močno želi, da bi nekega dne postal slaven kuharski mojster. A podganam ni dovoljeno v prostore, kjer prebivajo ljudje, kaj šele da bi jim dovolili v kuhinjo. Usoda hoče, da se Remy znajde v restavraciji svojega kulinaričnega idola, slavnega mojstra Augusta Gusteauja. Remy se odloči, da bo vstopil v svet kulinarike.Režiser Brad Bird je že z animiranim filmom Neverjetni pokazal, kako je ta lahko zanimiv za vse generacije. In to mu je tudi tokrat uspelo. Čeprav podgane niso priljubljene živali, je glavnemu junaku z obrazno mimiko dal duhovitost, inteligenco in humanost.Greg Focker je noro zaljubljen v punco Pam Byrnes in prišel je čas, ko jo je pripravljen tudi zasnubiti. Prepričan je, da se bo Pam z njim poročila le, če bo najprej zaprosil njenega avtoritativnega očeta Jacka, bivšega agenta Cie.Ko s Pam odpotujeta k njeni družini, gre Gregu vse narobe, saj po Jackovem mnenju nihče ni dovolj dober za Pam.Film spremlja življenje znamenitega avtorja folk glasbe Woodyja Guthrieja, ki se je v srca Američanov vtisnil s skladbo This Land Is Your Land in močno vplival na Boba Dylana. Z železnico je prepotoval je vso državo, počel vse mogoče in vtise prepesnil v pesmi.Film se začne med veliko depresijo, katastrofalno ekonomsko krizo, ki prizadene Združene države v 30. letih, Ameriko udari še naravna nesreča ...