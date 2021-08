TV namigi: Egipt iz zraka, GR5: v divjino in Živi mrtveci

Ponedeljek, 23. avgusta



Egipt, zibelka prvih civilizacij, vedno očara z zapuščino piramid in sarkofagov ter ikonično reko Nil. Serija v dveh delih poleg izjemne narave in zgodovinske dediščine predstavi tudi izzive sodobnosti, s katerimi se spoprijema država. Najštevilnejša arabska in sredozemska država s skoraj 100 milijoni prebivalcev ima veličastno preteklost in nič manj zanimivo sedanjost.Obe sta dobro vidni na posnetkih iz zraka, ki nas v prvem delu popeljejo od Zgornjega Egipta, Doline kraljev in Asuana mimo Luksorja do Kaira, 25-milijonskega človeškega mravljišča. Spoznali bomo več tisoč let stare grobnice faraonov in načrte za širitev glavnega mesta.GR5 je pohodniška gorska pot, ki se začne na Nizozemskem, prečka Belgijo in Luksemburg, nato vodi od severa do juga Francije in je dolga kar 2290 km. Lisa se je 1. junija 2014 odpravila na to pot, načrtovala je, da jo bo prehodila v 130 dneh. 25. avgusta je Lisina mama zaskrbljena poklicala policijo, ker se hči že en teden ni oglasila. Od takrat se je za njo izgubila vsaka sled.Na spominski slovesnosti se srečajo Lisini prijateljiin se odločijo, da bi šli v njen spomin po isti poti. A pot, ki naj bi bila spominska gesta, se sprevrže v medsebojno obračunavanje in iskanje resnice.Začenja se zadnja sezona dolgoletne serije.Skupina, ki je bila na poti in iskala zaloge hrane, se vrne domov in ugotovi, da zaloge ne bodo zadostovale za vse prebivalce. Maggie predlaga nov načrt, ki pa se lahko sprevrže v samomorilsko akcijo. Ampak kaj jim sploh še preostane? Če želijo preživeti in prenoviti Aleksandrijo, bodo potrebovali več hrane. Če je ne najdejo, bo Aleksandrija dokončno padla, z njo pa tudi njeni prebivalci.