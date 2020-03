TV namigi: EkstraVisor, Gangsterska enota in Rusija iz zraka

Četrtek, 5. marca



EkstraVisor: TVS 1 ob 20.00

Gangsterska enota: Kino ob 20.00

Gangster Squad - Gangsterska enota Foto Pro Plus

Rusija iz zraka: TVS 2 ob 20.00

Russia from Above - Rusija iz zraka: Evropska dediščina Rusije - od Sankt Peterburga do Volgine delte Foto Tvs

Tokratna oddaja je namenjena socialni politiki. Ali socialni transferji zagotavljajo dostojno preživetje in ali jih res dobijo tisti, ki jih najbolj potrebujejo? Socialni transferji so razpršeni po več ministrstvih in občinah, skupnega podatka nima nobena institucija. Z nedavno reorganizacijo centrov za socialno delo niso zadovoljni ne izvajalci ne uporabniki. Delo države marsikdaj nadomeščajo humanitarne in nevladne organizacije. Nekateri uporabniki socialnih transferjev odkrito ali zakrito pred kamero govorijo o svojih stiskah, izkušnjah na centrih za socialno delo, birokraciji, zlorabah in tistih, ki se po pomoč pripeljejo z dragimi avtomobili.V pogovoru v studiu bodo predstavniki oblasti, centrov za socialno delo, humanitarnih organizacij in varuh človekovih pravic.Leto 1949. Gangster Mickey Cohen gradi svoj nelegalni imperij. Podkupil je pol policije ter obvladuje posel z mamili in prostitucijo. Ko se narednik John O'Mara izkaže za nepodkupljivega, dobi priložnost, da izbere tako imenovano gangstersko enoto za boj proti Mickeyju. Vanjo povabi vojnega veterana Jerryja in še četverico sposobnih mož ...Zanimiva in pogosto zabavna kriminalka, ki ohlapno temelji na resnični gangsterski enoti, ki je v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja preganjala mafijca Mickeyja Cohena, je toliko boljša, če je ne primerjamo z veliko boljšim L. A. zaupno, ki je črpal iz istih virov.Dokumentarna serija razkriva Rusijo, kot je še nismo videli – iz ptičje perspektive.Ogledali si bomo Sankt Peterburg, Volgino delto, goro Elbrus in njene ledenike, Volgograd – nekdanji Stalingrad, pomembnejše kraje ob Volgini delti, Kuronski polotok in številne druge zanimivosti. Osupljivi posnetki nas bodo popeljali v odmaknjeno, a čudovito rusko pokrajino.