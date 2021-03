TV namigi: EkstraVisor, MasterChef in Gnezdo zla

Četrtek, 18. marca

EkstraVisor: TV SLO 1 ob 20.00

MasterChef Slovenija: POP TV ob 21.00

MasterChef Slovenija



Agatha Christie: Gnezdo zla: Planet TV ob 21.50

Agatha Christie: Gnezdo zla

Oddaja v novo sezono vstopa z novo voditeljico Jasmino Jamnik. Podatkovno-preiskovalna skupina, ki deluje pod vodstvom urednice Lidije Hren, sestavljajo pa jo štirje stalni raziskovalci in novinar, se je tokrat lotila stečajev.Državne pomoči so v času korona krize ohranile pri življenju številna podjetja. Strokovnjaki opozarjajo, da so med njimi tudi takšna, ki v normalnem času ne bi preživela, podatki pa kažejo, da je bilo v preteklem letu stečajev celo manj kot leto prej. EU in vlada pripravljata izhodno strategijo, v zraku pa visi vprašanje: ali nas ob koncu leta čaka plaz stečajev? V tokratnem projektu si je ekipa za izziv zastavila sistem stečajev v Sloveniji in ga primerjala s tistim v Avstriji.To pomlad na POP TV prihaja že sedma sezona največjega kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija.V televizijsko kuhinjo se podaja 16 tekmovalcev, vsi z namenom osvojiti naziv MasterChef Slovenija 2021, pokal in 50.000 evrov. Sodniki Karim Merdjadi, Luka Jezeršek in Bine Volčič takoj ugotovijo, da tako pisane druščine še niso imeli, tekmovalci pa, da ura nikakor ni njihov zaveznik.Spoznajte ljubiteljske kuharje, ki se podajajo na neznano avanturo! Že v prvi oddaji ugotovijo, da za nekatere stvari ni prostora v MasterChef kuhinji.Bogato dedinjo Rachel Argyll pobijejo do smrti na družinskem posestvu, kjer živi z možem Leom, petimi posvojenimi otroki in služkinjo Kirsten. Enega od otrok, mladega prestopnika Jacka, aretirajo, ker so našli njegove prstne odtise na domnevnem morilskem orožju. Krivdo zanika, a ga ubijejo v zaporu.18 mesecev pozneje otroke neprijetno preseneti očetova odločitev, da se bo poročil ...