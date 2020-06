TV namigi: EkstraVisor, Mož iz agencije U.N.C.L.E. in Potopljeni eldorado

Četrtek, 11. junija



Čas korona krize je bolj kot kadar koli prej javnost soočil z vprašanji samooskrbe s hrano. Strah o pomanjkanju se je hitro polegel, nasprotno: pojavili so se viški mleka, mesa, solate … Samooskrbo s hrano je država zapisala kot prioritetni cilj do leta 2020. Podatki pa kažejo, da Slovenija pridela viške mleka, jajc, perutnine in vina, pri zelenjavi in sadju pa skoraj dve tretjini potreb uvozi.Zakaj niso vzpostavljene oskrbovalne verige, komu to koristi, zakaj so zadruge pri povezovanju kmetov neaktivne, kako je s subvencijami, kaj lahko spremeni nov zakon o samooskrbi – so samo nekatera vprašanja tokratne oddaje. V njej sodelujejo kmetje, lastniki predelovalnih podjetij, zadrug, kmetijski analitiki in predstavniki oblasti.Predelava vohunske nadaljevanke iz 60. let prejšnjega stoletja v režiji britanskega mojstra akcije.Dogajanje je postavljeno v zgodnja šestdeseta, na vrhunec hladne vojne, ko morata agent Cie in agent KGB pozabiti na medsebojno sovražnost in sodelovati pri posebni nalogi. Ustaviti morata mednarodno zločinsko organizacijo, ki skuša z razdeljevanjem jedrskega orožja in tehnologije s tira vreči že tako krhko ravnovesje sil. Dvojica ima zgolj eno sled, hčer izginulega nemškega znanstvenika.Po ocenah podvodnih arheologov na dnu svetovnih morij ležijo ostanki okoli treh milijonov potopljenih ladij, od katerih je 3500 takih, na katerih je na primer zlato ali druge drage kovine. Z današnjo tehnologijo je te ladje mogoče najti in se tudi dokopati do njihovega dragocenega tovora. Podjetje, kot je Odyssey Marine Exploration, v iskanje teh ladij vlaga približno tri milijone dolarjev na mesec.In kdo se sme polastiti teh ladij in njihovega tovora? Lovci na zaklade? So last države izvora ladje, države, kjer se ostanki nahajajo, ali pa so, kot trdi Unesco, del zapuščine človeštva?