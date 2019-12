TV namigi: Ekstravizor, Kdo je ubil Daphne in Mesto greha

Četrtek, 19. decembra



Zadnje zamenjave uprav v dveh pomembnih podjetjih, Telekomu in Petrolu, so v prvi vrsti sprožile vprašanje: kdo vodi igro v državnih ali pretežno državnih podjetjih? Politika, SDH ali nadzorniki samostojno? S tem izzvivom, se je preiskovalna skupina EkstraVisor lotila analize nadzornikov državnih podjetij v zadnjem desetletju in pol, njihove (ne)odvisnosti od politike, vpetosti v interesna omrežja, predvsem pa odgovornosti. V nasprotju s splošnim prepričanjem imamo v Sloveniji tudi kakšnega nadzornika, ki je zaradi malomarnega opravljanja funkcije moral v zapor, dejstvo pa je, da med njimi ni nadzornikov velikih zgodb, kot, na primer, bančna luknja ali Teš. Zanimiva je tudi primerjava z nemškim sistemom delovanja nadzornikov.V pogovoru v studiu bodo sodelovali: Gabrijel Škof, Borut Jamnik, Gorazd Podbevšek, Bogomir Kovač, Anže Logar in Boris Štefanec.Popoldne 16. oktobra 2017 je v eksploziji avtomobila bombe umrla malteška novinarka Daphne Caruana Galizia. Desetletje je izsledke svojega dela, v katerem je neustavljivo razkrivala mreže politične korupcije na Malti, objavljala na svojem zelo vplivnem blogu.Avtorji v dokumentarni oddaji, za katero stoji italijanski časnik La Republicca, s pomočjo pripovedi njenih sodelavcev, prič in žvižgačev izrišejo portret brezkompromisne in prodorne novinarke in tistih, ki jih je pisanje Daphne ogrožalo, ter raziščejo ozadje okrutnega političnega umora. Prav te dni na dan prihajajo informacije, ki razkrivajo, da je bil v umor vpleten malteški politični vrh.Spletke, neustavljiva lakomnost po vplivu in denarju, izkoriščanje, ustrahovanje, predajanje drogam in prostitucija so ljudi pripeljale na skrajni rob obstanka. Edino upanje pa tli v nekaj dobrih posameznikih, ki morajo najprej razčistiti s svojimi notranjimi demoni, preden se lahko podajo v brezupni končni spopad z brezmejnim breznom človeške izprijenosti.Film Mesto greha: Ženska za umret je vizualno še bolj dodelan kot prvi del, žal pa tega ni mogoče reči za zgodbe, junake ali igro.