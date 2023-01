TV namigi: Ella in John, Ave, Cezar in Vem, kam grem

Petek, 6, januarja

Ella in John (Premiera): Pop TV ob 21.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Leisure Seeker. Koprod., 2018. Režija: Paolo Virzì. Igrajo: Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay, Janel Moloney, Dana Ivey. Kom./drama. 120 min.

Oskarjevka Helen Mirren in častni oskarjevec Donald Sutherland igrata v filmu, posnetem po istoimenskem romanu avtorja Michaela Zadooriana.

Igralca upodobita par ubežnikov, ki se odpravi na nepozabno potovanje v starem avtodomu. Pot ju vodi od doma v Bostonu čez vso državo do hiše njunega knjižnega idola Ernesta Hemingwaya na Floridi. Med potjo vnovič užijeta strast do življenja in vzajemno ljubezen, cestna pustolovščina pa jima bo pred koncem prinesla tudi mnoga razkritja in presenečenja.

Ave, Cezar: TV SLO 2 ob 21.35

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Hail, Caesar! ZDA, 2016. Režija: Ethan Coen, Joel Coen. Igrajo: Josh Brolin, George Clooney, Alden Ehrenreich, Channing Tatum, Ralph Fiennes, Scarlett Johansson. Kom. 110 min.

Ave, Cezar. Foto TVS

Brata Coen gledalca tokrat odpeljeta v 50. leta prejšnjega stoletja, v zlato dobo Hollywwoda, ko so se snemali razkošni muzikali in mogočni zgodovinski spektakli. In prav med snemanjem takšnega filma skrivnostna skupina ugrabi glavnega igralca in zahteva odkupnino. Za ugrabitelji se poda Eddie Mannix, ki v studiu skrbi, da umazane skrivnosti igralcev ne pridejo v javnost.

V filmu, prežetem s črnim humorjem in elementi kriminalne drame, nastopa izvrstna igralska zasedba, sestavljena iz zvezd 21. stoletja.

Vem, kam grem: TV SLO 1 ob 22.35

Vikendova ocena: 5 (od 5)

I Know Where I'm Going. VB, 1945. Režija: Michael Powell, Emeric Pressburger. Igrajo: Wendy Hiller, Roger Livesey, George Carney, Walter Hudd, Duncan MacKechnie. Drama. 90 min.

Vem, kam grem. Foto TVS

Joan Webster je odločna mlada ženska, ki se sklene poročiti s starejšim premožnim industrialcem. Iz rojstnega Londona se odpravi na oddaljeni škotski otok, kjer domuje njen bodoči mož. Zaradi izredno slabega vremena Joan pa obtiči na kopnem, kjer ji pomorski častnik Torquil McNeil nameni zavetje na svoji posesti. Torquil izzove njena prepričanja o koristoljubni poroki in se zaljubi vanjo. A Joan obet ljubezni vidi kot grožnjo. Svoj življenjski načrt hoče uresničiti za vsako ceno.

Še en film britanskega tandema, ki govori o obsesiji, nekoliko odstopa od ekstravagantnega stila, ki je značilen za opus avtorjev Michaela Powella in Emerica Pressburgerja. Zato pa nič manj kot njuni sloviti spektakli prekipeva od življenja, čustev in strasti. Zagrize v priljubljene teme starih romantičnih komedij, v temo vojne med spoloma in preračunljive poroke, ki jo v najmanj pričakovanem trenutku spodnese prava ljubezen.