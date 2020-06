TV namigi: Ellen: Oblikovalski izziv in Kronika ponesrečenih zmenkov

Ponedeljek, 29. junija

Ellen: Oblikovalski izziv: Pop TV ob 14.30



Kronika ponesrečenih zmenkov: Pop TV ob 22.30

Pod taktirko televizijske ikone in komičarke Ellen DeGeneres, sicer velike navdušenke nad notranjim oblikovanjem (med drugim je se tudi sama rada seli iz hiše v hišo in jih navdušeno prenavlja), je nastalo novo resničnostno tekmovanje v oblikovanju in izdelavi pohištva. Šest tekmovalcev je soočenih z izzivi, na katerih morajo ob pomoči izkušenih mizarjev izrisati, oblikovati in izdelati edinstvene kose pohištva v zgolj 24 urah. Pokazati morajo ustvarjalnost in vsestranskost, da navdušijo sodnike. Najboljšega čaka denarna nagrada.Leigh vodi spletno stran z imenom Kronika ponesrečenih zmenkov, ki ljudem omogoča anonimno objavljanje groznih izkušenj na zmenkih. Ko njen tekmec, bloger Conner, postane predmet ene od njenih objav, se dogovorita, da bosta šla na zmenek, da bi videla, kateri od njiju je slabši na zmenkih.Romanca vrste hallmark, ki pa vendarle več poudarka kot ponavadi nameni humorju. Še največja težava filma je, da so stranski liki veliko bolj zanimivi od osrednjega para.