TV namigi: Eloisino potovanje, Zlati fant in Skrivnostna gotika

Četrtek, 3. avgusta

Eloisino potovanje (Premiera): HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

La page blanche. Fr., 2022. Režija: Murielle Magellan. Igrajo: Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps, Grégoire Ludig, Sarah Suco, Stéphane Guillon. Kom. 100 min.

Eloise se zbudi brez spomina na svojo preteklost. Njeni prijatelji, služba, družina in življenje so ena sama skrivnost. Uspe ji najti svoje stanovanje in službo, vendar se brez spomina, kdo je bila, znajde v življenju nekoga drugega. Ne preostane ji drugega, kot da začne raziskovati svoje življenje. Ta amnezija bi ji lahko pomagala najti ljubezen in na novo izumiti svoje življenje.

Zlati fant (Premiera): HBO ob 21.40

The Golden Boy. ZDA, 2023. Režija: Fernando Villena. 1/2. Dok. film

Zlati fant. Foto HBO

Dokumentarni film v dveh delih prikazuje poklicne zmage in osebne pretrese enega najbolj priljubljenih boksarskih prvakov vseh časov – Oscarja de la Hoye.

Dokumentarec razkriva mite in boleče resnice o življenju mehiško-ameriške legende boksa, poslovnega magnata in kulturne ikone – Oscarja de la Hoye. Oscar je bil mladi mehiško-ameriški fantu iz vzhodnega Los Angelesa z nežno dušo, čigar boksarski talent, karizmatičen videz in prisrčna zgodba o osvojitvi zlate olimpijske medalje za umirajočo mamo so ustvaril lik »Zlatega fanta.«

Skrivnostna gotika: Ko so katedrale rasle v nebo: TV SLO 1 ob 22.45

Mysterium Gotik - Als die Kathedralen in den Himmel wuchsen. Nem., 2012. Režija: Martin Papirowski. Dok. odd. 50 min.

Skrivnostna gotika: Ko so katedrale rasle v nebo. Foto TVS

V 12. stoletju je evropsko arhitekturo odločilno zaznamoval gotski umetnostni slog. Najprej v Franciji in nato tudi drugod so zrasle visoke katedrale in postale največje zgradbe takratnega časa.

Graditelji so jih ustvarili brez statičnih izračunov. Za t. i. piramide Zahoda so značilna velika okna s pisanim steklom – njihova skupna površina v katedrali v Chartresu je na primer večja od nogometnega igrišča.