TV namigi: Ema Freš, Srednješolci in Geovihar

Sobota, 18. januarja

Ema Freš: TVS 1 ob 20.00

Srednješolci: TVS 1 ob 22.00

Pored mene - Srednješolci Foto Tvs



Geovihar: POP TV ob 20.00

Ema Freš je predtekmovanje novih, še neuveljavljenih izvajalcev, ki želijo sodelovati na izboru pesmi, ki bo zastopala Slovenijo na izboru za pesem Evrovizije 2020. V oddaji bomo dobili dva zmagovalca izbora, ki bosta postala udeleženca finalnega izbora Ema 2020. V oddaji bodo enega zmagovalca izbrali gledalci s telefonskim glasovanjem, drugega pa tričlanska žirija.V finalu bodo v nastopili: Stella, Younite, Alfirev, Klarity, Marmoris, Saška, Pia Nina, Lana Hrvatin, Parvani Violet, Astrid in Avantgarden. Voditelja bosta Maja Pinterič in Bojan Cvjetićanin, ki sta bila tudi komentatorja celotnega tekmovanja, ki je že od novembra preteklega leta potekalo na spletu.Olja je mlada in entuziastična profesorica zgodovine, ki želi z alternativnimi učnimi prijemi prebuditi apatične in v zaslone zazrte učence.Nekega večera jo napade skupina huliganov, potem pa zgroženo ugotovi, da za napadom stoji eden njenih učencev. Zato se odloči za radikalen ukrep – celotnemu razredu zapleni telefone.Po seriji naravnih katastrof nezaslišanih razsežnosti, ki so ogrozile Zemljo, so se zbrali voditelji svetovnih držav in skupaj ustvarili dovršeno mrežo satelitov, s katerimi je mogoče nadzorovati podnebje – tako so poskrbeli, da je življenje na planetu varnejše. Toda zdaj prihaja do težav: sistem, ki so ga izdelali zato, da bi zaščitil planet, zaradi okvare zdaj sproži napad nanj. Začela se je tekma s časom in treba je ugotoviti, kaj je dejanska grožnja, preden vseobsegajoči geovihar uniči Zemljo.Geovihar si želi biti spektakularen film katastrofe, a mu je uspelo postati le spektakularno katastrofalen film.