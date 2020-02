TV namigi: Ema, Misija: Nemogoče 5 in Dheepan

Sobota, 22. februarja



Ema 2020: TVD 1 ob 20.00







Misija: Nemogoče – Odpadniška nacija: POP TV ob 20.00



Dheepan: TVS 1 ob 22.10

Drama Dheepan Foto Tvs

Za vozovnico na Nizozemsko, ki bo maja v Rotterdamu gostila 65. tekmovanje za pesem Evrovizije, se bodo potegovali: Simon Vadnjal (Nisi sam), Saška (Še kar lovim tvoj nasmeh), Gaja Prestor (Verjame vase), Ana Soklič (Voda), Inmate (The Salt), Manca Berlec (Večnost), Tinkara Kovač (Forever), Božidar Wolfand – Wolf (Maybe Someday), Parvani Violet (Cupid), Klara Jazbec (Stop The World), IMSET (Femme fatale) in Lina Kuduzović (Man Like U).Voditelj izbora bo že četrtič Klemen Slakonja, kot gosta večera pa bosta nastopila lanska evrovizijska predstavnika zalagasper. Po izvedbi skladb bo tričlanska žirija z glasovanjem določila dva superfinalista, med katerima bodo zmagovalca izbrali gledalci.V petem delu franšize o agentu Ethanu Huntu se njegova skupina tajnih agentov tokrat znajde v navzkrižnem ognju dveh sovražnikov. Z ene strani jim grozi ukinitev, ki jo zahteva stihijski šef Cie, na drugi strani pa se Ethana želi odkrižati skrivnostna teroristična organizacija Sindikat, katere obstoj mora Ethanova ekipa šele dokazati.Film je zabaven in z dobro mero humorja in hitrih obratov prinese prijetno filmsko doživetje, Tom Cruise pa se še enkrat izkaže za akcijsko zvezdo brez primerjave.Da bi ubežali krempljem državljanske vojne na Šrilanki, se borec Tamilskih tigrov, mlada ženska in osirotela deklica pretvarjajo, da so družina. Pot jih vodi v Francijo, kjer se nastanijo v eni izmed zanikrnih predmestnih sosesk. Čeprav se med seboj komajda poznajo, si tu skušajo ustvariti novo življenje. A sčasoma se izkaže, da so tudi pariške ulice svojevrstna bojišča in stare vojne rane se začnejo odpirati.Filmi Jacquesa Audiarda pogosto opisujejo ljudi z roba družbe. Tokrat so v ospredju begunci in težave, s katerimi se v obljubljeni deželi spopadajo danes. Tokrat pristno prikaže reakcije ljudi, ki se znajdejo v nemogočih razmerah, a najde tudi čas za romantiko in nežnost.