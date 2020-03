FOTO:TV namigi: Everest, Ure preizkušenj, Svet igrač 4 in Chuck Berry

Nedelja, 22. marca



Everest: Planet TV ob 20.00





Ure preizkušenj: Planet TV ob 22.25

The Finest Hours - Ure preizkušenj Foto Planet TV



Svet igrač 4: HBO ob 20.00





Priprave za odpravo na Mars: TVS 2 ob 20.00

Priprave za odpravo na Mars Foto Tvs

Chuck Berry: TVS 2 ob 20.55

Chuck Berry Foto Tvs

Ob začetkih množičnih komercialnih odprav na Mount Everest vodnika Rob in Scott pripravljata vsak svojo skupino turistov za naskok na vrh. Ker se bojita, da nekateri ne bodo zmogli naporne poti, kljub nesoglasjem združita moči, na dan vzpona pa se vreme hitro poslabša ...Prikaz tragične odprave na najvišjo goro sveta je zgodba o razvoju avanturističnega turizma, o pomanjkanju človekovega spoštovanja do mogočnosti narave, predvsem pa zgodba o ljudeh, ki so hoteli preseči svoje omejitve, a so se soočili s silami, ki jim niso bili kos.18. februarja 1952 je obalo Nove Anglije na vzhodu ZDA zajelo velikansko neurje, opustošilo obalna mesta in potopilo več ladij. Med tistimi v nevarnosti je bil tudi naftni tanker SS Pendleton, namenjen v Boston, ki ga je nevihta dobesedno preklala na pol. V hitro potapljajočih se razbitinah ladje je ostalo na krmi ujetih trideset mornarjev.Prvi Svet igrač je spremenil animirani film za vedno in kot pionir digitalne animacije premaknil meje takrat izvedljivega. Še bolj se njegov vpliv čuti na ravni zgodbe, saj je v otroške filme vnesel globoka, kompleksna in pristna čustva. V četrtem delu se Jelko, Ken in druge igrače z Bonnie in njeno družino odpravijo na potovanje, na katerem Jelko naleti na nekdanjo simpatijo, punčko Bo Peep.Pustolovska, celo romantična zgodba izhaja iz razvoja glavnih junakov, predvsem kavboja Jelka, zaradi česar deluje organsko, vsebuje pa tudi številne odlične nauke.Dokumentarna oddaja razkriva izzive osvajanja vesolja in poleta na Mars.Polarni raziskovalec Alban ima sanje: rad bi šel na Mars in se potopil v njegova morja. Da bi razumel, kako blizu je uresničitev njegovih sanj, je obiskal laboratorije v južni Franciji, Španiji in Nemčiji.Znanstveniki so izdelali lahko vesoljsko obleko. Po zaslugi takih oblek si bodo bodoči vesoljci lahko na Zemlji nabrali izkušnje za polete v vesolje. Znanstveniki poskušajo standardizirati vesoljske obleke, inženirji v Andaluziji pa poskušajo izdelati vesoljski modul.Chuck Berry velja za pionirja rock and rolla, glasbenika, ki je tej zvrsti postavil temelje. Dokumentarni film razkrije Berryjeve najstniške težave z zakonom in predstavi glasbenika, ki je bil kljub zvezdniškemu statusu predvsem družinski človek. O njegovih talentu in karizmi pa v filmu pričajo zbrane izjave drugih glasbenih velikanov: Johna Lennona, Keitha Richardsa, Stevena Van Zandta ...