TV namigi: film Downton Abbey, Babettina gostija, Krt in reke

Nedelja, 31. marca

Downton Abbey (Premiera): Pop TV ob 22.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Downton Abbey. VB, 2019. Režija: Michael Engler. Igrajo: Michelle Dockery, Matthew Goode, Tuppence Middleton, Maggie Smith, Elizabeth McGovern. Drama. 145 min.

Zgodba premožne družine Crawley iz ene najbolj priljubljenih serij se nadaljuje po dogodkih iz zadnjega dela leta 2015, v filmu pa igra večina izvirnih igralcev iz serije.

Anglija leta 1927. Kralj Jurij V. in kraljica Marija z odločitvijo, da obiščeta Downton Abbey, povzročita pravi nemir. Člani družine Crawley in njihovi služabniki se pripravljajo na najpomembnejši obisk svojih življenj, pretirano vznemirjenje pa sproži številne škandale, romantiko in različne spletke, ki bodo prihodnost dvorca pustili v negotovosti.

Velikonočna maša iz Vatikana in Urbi et orbi Velika noč je največji in najstarejši praznik krščanstva. Verniki se v velikonočnem času spominjajo trpljenja Jezusa Kristusa, njegove smrti na križu in vstajenja od mrtvih.TVS 1 ob 9.55 prenašala slovesno velikonočno mašo s Trga sv. Petra v Rimu, ki ga bo vodil papež Frančišek. Ob 12.00 bo sledil tradicionalni Urbi et orbi: Papeževa velikonočna poslanica. Velikonočni nagovor mestu in svetu bo papež Frančišek zaključil z blagoslovom navzočih ter gledalcev pred televizijskimi sprejemniki.

Babettina gostija: TV SLO 1 ob 15.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Babette's Gaestebud. Dan., 1987. Režija: Gabriel Axel. Igrajo: Stéphane Audran, Bodil Kjer, Birgitte Federspiel, Jarl Kulle, Jean-Philippe Lafont. Drama. 105 min.

Babettina gostija. Foto TVS

Danska, 19. stoletje. Filippa in Martine na željo svojega očeta pastorja ostaneta samski. Čez mnogo let pod streho vzameta begunko iz Francije, Babette. Ko se Babette nasmehne sreča in zadene večjo vsoto denarja, se ponudi, da ob stoti obletnici rojstva zdaj že pokojnega pastorja skromnima sestrama pripravi pravo francosko pojedino.

Gostija, o kateri govori naslov, se sicer začne šele po polovici filma in šele takrat vidimo Babettin pravi obraz. Babette je maestro, kuhinja pa njen orkester.

Občutljiv, smešen in poln upanja – Babettina gostija si je prislužil oskarja za tuji film.

Veličastne reke sveta: Donava (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

Earth's Great Rivers. VB, 2022. 2. sezona. 1/3. Režija: Jody Bourton. Dok. serija. 65 min.

Veličastne reke sveta: Donava. Foto TVS

Serija opisuje tri svetovne reke: Donavo, najbolj mednarodno reko na svetu, afriški Zambezi, eno najbolj divjih rek na svetu, na kateri so tudi slavni Viktorijini slapovi, ter Jukon s pestrim rastlinskim in živalskim svetom, ki že stoletja omogoča življenje staroselcem.

Porečje Donave se razpreda kar po 19 državah. Njen izvir v Nemčiji napajajo mogočni ledeniki v švicarskih Alpah, nato se ji pridružijo številne druge reke, med katerimi so bistra bosanska Una, mogočna Sava in tudi manj znano podvodno jezero pod Budimpešto. Preden se izlije v Črno morje, ustvari največje neokrnjeno mokrišče v Evropi, ki ga vsako leto obišče 17.000 parov pelikanov.

Krt: TV SLO 1 ob 22.15

El agente topo. Špa., 2020. Režija: Maite Alberdi. Dok. film. 90 min.

Krt. Foto TVS

Krt se začne kot nastavek za preiskovalni dokumentarec, tako rekoč vohunsko. Zasebni detektiv najame ostarelega vdovca, da se za več mesecev preseli v dom za ostarele, kjer naj bi ugotovil, ali osebje dobro ravna z eno od stanovalk.

Učenje tehnologije poskrbi za nekaj pričakovanega humorja, nato pa je čas za misijo in Sergio se dela loti zelo zavzeto. Kmalu postane jasno, da je tudi vodstvo doma del »igre« in da bistvo dokumentarnega filma ni v iskanju nečednosti v sistemu, temveč v iskrenem prikazu življenja, in čeprav so krivci za tegobe povsem drugje, jih Sergio vseeno razkrije.

Topel in zabaven film, ki gledalca opomni, da ni nikoli prepozno za nove vezi in avanture, je bil nominiran za oskarja za dokumentarni film.