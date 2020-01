TV namigi: Filmske zvezde ne umirajo v Liverpoolu, Dobri zdravnik in Aladin

Sreda, 22. januarja





Filmske zvezde ne umirajo v Liverpoolu: TVS 1 ob 20.05



Dobri zdravnik: Kanal A ob 20.00

The Good Doctor - Dobri zdravnik Foto Pro Plus



Aladin: HBO ob 20.00

Film, posnet po knjigi britanskega igralca Petra Turnerja, pripoveduje o njegovem razmerju z legendarno in ekscentrično hollywoodsko zvezdnico Glorio Grahame v zadnjih letih njenega življenja.Čutna usodna ženska se je v petdesetih pojavljala ob velikih imenih, kot so Humphrey Bogart, Robert Mitchum, Lana Turner in Kirk Douglas, leta 1952 pa je za nastop v Minnellijevem Mestu iluzij prejela oskarja za stransko žensko vlogo. Mladi Turner jo je spoznal leta 1978 v Liverpoolu, kjer je igralka, takrat že v poznih petdesetih, nastopala v manjših gledaliških produkcijah.Dr. Martin Blake, ki že vse življenje išče spoštovanje svojih nadrejenih in kolegov, spozna 18-letno pacientko Diane. Trpi za vnetjem ledvic, on pa ji pomaga, kar zelo pomaga njegovi samozavesti. A ko se njeno zdravstveno stanje izboljšuje, se Martin prestraši, da jo bo počasi izgubil in začne upočasnjevati njeno okrevanje.Bloomov lik, ki spominja na lik Marka Zuckerberga iz filma Socialno omrežje, skuša biti karakterna študija in komentar na sprejemanje avtoritet, a ker ne gre do konca, mu ne uspe ne eno ne drugo.Igrana adaptacija Disneyjeve animirane klasike je zgodba o očarljivem uličnem falotu, hrabri in skromni princesi ter duhu iz svetilke, ki je potencialni ključ do njune skupne prihodnosti.V glavnih vlogah nastopajo duh iz čarobne svetilke (Will Smith), šarmantni lopov Aladin (Mena Massoud) in Jasmina (Naomi Scott), skromna in odločna princesa svobodnega duha.