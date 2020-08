TV namigi: Forrest Gump, Štorklje in Groucho Marx

Petek, 21. avgusta

Forrest Gump: Kanal A ob 20.00



Štorklje: Oto ob 20.00

Zvezde velikega platna: Groucho Marx: TV SLO 1 ob 22.55

Forrest Gump je preprost in nekoliko počasen fant, ki se skozi otroštvo prebija s pomočjo edine prijateljice, Jenny. Mama mu zapusti veliko življenjskih naukov, a mu hkrati predstavi možnost, da si sam izbere svojo pot. Ta ga najprej vodi v Vietnam, kjer reši številna življenja, nato ga naključij polna pot vodi od enega dosežka do drugega. Med drugim po dolgem in počez preteče Ameriko.Grenko sladka zgodba o Forrestu Gumpu je bila nagrajena s šestimi oskarji. Zlati kipec je dobil tudi glavni igralec Tom Hanks.Štorklje dostavljajo otročičke ... no, tako je vsaj bilo včasih. Zdaj dostavljajo pošiljke mednarodnega spletnega trgovskega velikana. Juniorju, najboljšemu dostavljalcu podjetja, se ravno obeta napredovanje, ko nehote vključi stroj za izdelavo dojenčkov in že je tu ljubka in povsem neavtorizirana dojenčica.S prijateljico Tulip, edino človeško prebivalko Gore štorkelj, morata pohiteti, da nepričakovani paketek dostavita, preden za to izve šef. Podata se na razburljivo potovanje, ki bo osrečilo najmanj eno družino in štorkljam vrnilo njihovo pravo poslanstvo.Groucho Marx, mojster porogljivih replik, duhovitih nesmislov in situacijskih gegov, je z brati Chicom, Harpom in Zeppom sestavljal humoristični ansambel bratov Marx. V 30. in 40. letih minulega stoletja so posneli številne legendarne komedije in za večno zaznamovali ameriški film.Groucho pa se je v zgodovino vpisal tudi s svojo znamenito podobo s cigaro, brki in očali ...