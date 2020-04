TV namigi: Frančišek Asiški in njegovi bratje, Ločitve, Srce se ne boji in Beg ljubimcev

Ponedeljek, 13. aprila



Frančišek Asiški in njegovi bratje: TVS 1 ob 20.05

Ločitve: TVS 1 ob 21.00

Srce se ne boji: TVS 1 ob 21.40

Beg ljubimcev: HBO ob 21.30

Pripoved spremlja življenje in delo Elie da Cortona, enega najzvestejših spremljevalcev svetega Frančiška med letoma 1209 in 1226, do Frančiškove smrti. Frančišek je pridigal veselje, srečo in božje usmiljenje, ki ga dosežemo, če vztrajamo v revnem in ponižnem življenju.Bodoči svetnik Frančišek živi v popolni revščini ter je sovražno nastrojen do rimskih cerkvenih avtoritet, ki po njegovem vodijo vernike stran od Kristusovega nauka. Elia skuša nanj vplivati tako, da bi omilil svoja radikalna stališča in ga obvaroval pred obsodbami, da je heretik …Tudi druga sezona serije se dogaja v svetu odvetnikov, ki svojim klientom skušajo priskrbeti kar najboljšo ločitev (beri: finančno ugodno). A sredi poslovnih zapletov so tu še osebni ...Zakon med Hannah in Nathanom je na videz urejen, a v resnici mu ona še ni odpustila prevare, hkrati pa je zdaj sama tista, ki vara, saj je na skrivaj v zvezi s svojim kolegom Christiejem. Mama Ruth se mora, zdaj, ko nima več samostojne firme, navaditi na drug ritem življenja, medtem ko vse vznemiri prihod novega kolega, ki ga šef Zander napove kot nekoga, ki bo poskrbel, da bo podjetje »vitkejše« ...Mladega Alojzija težko otroštvo ni odvrnilo od goreče vere in boja za pravičnost. Kot pisec, aktivist in spreten govorec bojevite narave si je med vrstniki hitro pridobil ugled in somišljenike, vendar pa tudi nasprotnike. Svojo pokončno držo in domoljubje je plačal z življenjem.Kratko, a bogato življenje blaženega Alojzija Grozdeta je za vedno zaznamovalo slovenski katoliški prostor. Srce se ne boji je prva slovenska filmska upodobitev življenja kakega slovenskega mučenca.Nova polurna komična serija spremlja žensko, katere dolgočasno življenje se obrne na glavo, ko prejme sporočilo svojega nekdanjega fanta s kolidža.Prosi jo, naj pusti vse skupaj in se sestane z njim v New Yorku – kakor sta se dogovorila pred 17 leti. Tedaj sta sklenila poseben dogovor: ko bo eden od njiju poslal sporočilo z besedo »Beži« in bo drugi odgovoril enako, morata v trenutku pustiti vse za seboj in se srečati na postaji Grand Central Station v New Yorku.