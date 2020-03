TV namigi: Francozinje, Ognjeni obroč in John Ford

Petek, 13. marca

Francozinje: TVS 2 ob 20.05

Ognjeni obroč: Kanal A ob 20.00

John Ford, mož, ki je iznašel Ameriko: TVS 1 ob 23.05

John Ford, mož, ki je iznašel Ameriko. Foto TVS

Izpete ljubezenske zveze, strta srca, iskrice novih ljubezni, bolezni, prijateljstva in seks so koščki mozaika življenja in protagonistke se z njimi soočajo z veliko mero humorja in duhovitosti. In čeprav se med seboj močno razlikujejo, se znajdejo na istem mestu ob istem času, kar povzroči pravi ognjemet čustev in zabave.Igralka Audrey Dana je v režijskem prvencu k sodelovanju uspela pritegniti prvo ligo svojih kolegic. Od Isabelle Adjani do Vanesse Paradis. Ustvarile so kolaž zgodb enajstih sodobnih žensk, ki se odvijejo neke pomladi v Parizu.Ko Zemljo napadejo ogromne pošasti, človeštvo naredi ogromne robote, da se bojuje proti njim. Ta stavek je nekatere najbrž prepričal k ogledu, druge pa povsem odvrnil. A čeprav so izjemno posnete bitke med več nadstropij visokimi kreaturami osrednja točka filma, gre za film Guillerma del Torra, ki je v svojem opusu (Favnov labirint, Hellboy) vsakič znova dokazal izjemno sposobnost združevanja fantastičnega in monumentalnega s tenkočutnimi človeškimi junaki in zgodbami. In Ognjeni obroč ni izjema.Hollywoodski režiser John Ford je prejel več oskarjev kot kdor koli drug. Pomagal je ustvariti legendo o ameriškem Zahodu, njegova kariera je trajala več kot 50 let, posnel je več kot 150 filmov, med njimi osrednje ameriške vesterne in drame: Poštna kočija, Mož, ki je ubil Libertyja Valancea, Rio Grande, Iskalca, Sadovi jeze in Mirni mož.Fordovi filmi so v popularno kulturo prinesli temeljne ameriške mite in vrednote. John Ford je bil rigorozen obrtnik in inovator, pa tudi zadržana, izmuzljiva, večno skrivnostna oseba, ki ni rada odgovarjala na vprašanja o svojem delu.