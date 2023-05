TV namigi: Frida, Srce prvakov in Pariz, Teksas

Petek, 26. maja

Frida: Naj živi življenje: TV SLO 2 ob 19.50

Frida - Viva la vida. Ita., 2019. Režija: Giovanni Troilo. Dok. film. 95 min.

Dokumentarni film osvetljuje duha znamenite mehiške slikarke Fride Kahlo. Predstavlja neodvisno in močno žensko, ki je zaradi prometne nesreče vse življenje prenašala neznosne muke, in izjemno umetnico, ki se je z ustvarjanjem osvobajala spon trpljenja.

Za slikarstvo Fride Kahlo je značilna ikonografija predkolumbovske Mehike. V njenih delih se prepletajo bolečina in moč, trpljenje in ljubezen. Frida Kahlo je postala ikona in vzornica – vplivala je na umetnike, glasbenike, stiliste. Dokumentarna pripoved prinaša tudi slikarkine misli, zapisane v pismih in osebnem dnevniku.

Srce prvakov: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Heart of Champions. ZDA, 2021. Režija: Michael Mailer. Igrajo: Michael Shannon, Alexander Ludwig, Alex MacNicoll, Michael Tacconi, David Cade, Andrew Creer. Drama. 140 min.

Srce prvakov Foto Pro Plus

Zadnje mesto na državnem prvenstvu vnese razdor v univerzitetno veslaško ekipo in vodi do nenehnih konfliktov. V novi sezoni ekipa dobi novega trenerja, vojaškega veterana Murphyja, ki želi odkriti njihov potencial in jim pomagati, da se končno premaknejo z mrtve točke.

S pomočjo svojih izkušenj in nekonvencionalnih metod jim pomaga pri premagovanju rivalstev in osebnih težav ter pri mladih skuša okrepiti timski duh, če želijo nekoč postati prvaki ...

Pariz, Teksas: TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Paris, Texas. VB., 1984. Režija: Wim Wenders. Igrajo: Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, Dean Stockwell Sam Berry. Drama. 150 min.

Pariz, Teksas Foto Tv Slo

Kultni film ceste, ki je videti kot oživljena slika Edwarda Hopperja, pripoveduje o ljubezni, družini in propadanju v pozabljenem ameriškem mestu.

Uničen moški brezciljno blodi po teksaški puščavi, izkaže se, da gre za Travisa Hendersona, ki ga k sebi domov odpelje njegov brat Walt. Izvemo, da se je Travis po ločitvi od žene umaknil v popolno samoto, tudi svojega sina Hunterja je pustil pri bratu. Travis in Hunter, na začetku popolna tujca, se počasi zbližata in se skupaj odpravita iskat mater oziroma bivšo ženo.