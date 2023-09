TV namigi: Frišno, Hitri in drzni, Inuo in odbojka

Sobota, 16. septembra

Frišno: Dan nove slovenske glasbe (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Vodi: Jure Ivanušič. Prenos. 90 min.

S projektom Radia Maribor, Radia Si in TV Maribor, poimenovanim Frišno – Dan nove slovenske glasbe, se bodo že tretjič poklonili najboljši novi slovenskih glasbi in jo preoblekli v priredbe Big banda RTV Slovenija.

Deset finalistov se bo z osveženimi skladbami skupaj z Big bandom RTV Slovenija predstavilo v Veliki dvorani SNG Maribor. Dogodek bo povezoval igralec Jure Ivanušič, na prireditvi pa bosta podeljeni dve nagradi, in sicer za najboljšo novo slovensko skladbo po izboru radijskih poslušalcev in za najboljšo izvedbo, ki jo bo izbrala strokovna komisija.

Lani so radijski poslušalci za naj pesem izbrali Emkejevo Ljujezen, komisija pa je za izvedbo nagradila Neisho za skladbo Lajf je tvoj.

Hitri in drzni (Premiera): Pop TV ob 20.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw. ZDA, 2019. Režija: David Leitch. Igrajo: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren. Akc. film. 165 min.

Poseben film, ki se navezuje na franšizo Hitri in drzni, se dogaja po dogodkih iz osmega filma.

Vse odkar sta se prvič srečala, sta si Luke Hobbs (Dwayne Johnson), agent Diplomatske varnostne službe in Deckard Shaw (Jason Statham), nekdanji pripadnik britanskih posebnih enot, v laseh. A vse se spremeni, ko anarhist Brixton (Idris Elba) prevzame nadzor nad zahrbtno biološko grožnjo, ki lahko za vedno spremeni človeštvo, obenem pa doseže agentko MI6 Hattie Shaw (Vanessa Kirby), ki je po naključju Shawova sestra. Zdaj morata zaprisežena sovražnika Hobbs in Shaw začeti sodelovati ...

Inuo (Premiera): TV SLO 1 ob 23.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Inu-Oh. Jap., 2021. Režija: Masaaki Yuasa. Glasovi: Avu-chan, Mirai Moriyama, Tasuku Emoto. Anim. film. 105 min.

Inuo. Foto TVS

Inuo se rodi kot pokveka, zato zgroženi starši vsako ped njegova telesa pokrijejo s tkanino, obraz pa skrijejo pod masko. Tomona je radoveden deček s podeželja, ki v nenavadni nesreči izgubi vid. Nekega dne se njuni poti prekrižata in Inuo prosi Tomono, zdaj slepega potujočega pevca,naj napiše pesem o njegovem življenju. Tomona napiše pesem o njuni usodi, na katero Inuo odpleše izjemno koreografijo, čeprav sploh ni vedel, da zna odlično plesati.

Sčasoma obstranca širita svoj repertoar in postaneta zvezdnika v deželi. Seveda pa slava, primerljiva z rockovskimi zvezdami, ni nekaj, kar bi v srednjeveški Japonski obstalo brez odobravanja oblasti. Proti njima se zarotijo sile kontinuitete, ki bodo s prevarami načele tudi njuno iskreno prijateljstvo.

Cikel japonskih filmov se bo ob 23.00 začel z oddajo Televizorka, v kateri bo gostja filmska kritičarka in prevajalka Sanja Struna.

Slovenija – Francija: TV SLO 2 ob 17.00 in Arena 1 ob 17.10

Odbojka (M). Tekma za 3. mesto, evropsko prvenstvo, Rim. Prenos. 190 min.

Slovenija gre v boj za bron. Foto CEV

Potem ko je Slovenija dobro začela proti Poljski in dobila prvi niz, ni več našla pravega odgovora na odličen poljski blok in na koncu doživela poraz s 3 proti 1. Slovence je še oslabila poškodba Gregorja Ropreta, prvega organizatorja naše igre, ki je v tretjem nizu moral zapustiti igrišče. Evropska odbojkarska zveza je dovolila menjavo in v Rim se je že odpravil Dejan Vinčić, ki bo nadomestil Ropreta. Slovenija se bo tako za bron pomerila s Francijo, ki so jo domačini Italijani v polfinalu odpravili brez izgubljenega niza.

Finale med Italijo in poljsko bo na sporedu bo 20.50.