TV namigi: Gajin svet, Rumene oči krokodilov in Ponarejevalec

Ponarejevalec: Kanal A ob 20.00

Slovenski mladinski film ima še eno uspešnico in novo navihano mlado junakinjo. Gaja je 11-letnica, ki po materinem odhodu na delo v tujino prevzame pobudo v družini, da spodbudi očeta k dejavnejši skrbi za otroke in se trudi obvarovati starejšo sestro pred spletnimi nevarnostmi.Moralni nauki filma so prežeti s humorjem in pustolovskim duhom, ki bo navdušil otroke in njihove starše. V glavnih vlogah sta izvrstna Tara Milharčič in Sebastian Cavazza.Joséphine je obupana, zmedena in raztresena, ko jo zapusti mož, ki se z ljubico odpravi v Kenijo, da bi tam začel nov posel s krokodiljo farmo. Joséphine ostaneta obe hčerki in prazen bančni račun. K sreči je tukaj še njena sestra Iris, za katero se zdi, da ji prav nič ne manjka, a ni srečna. Rada bi si povrnila staro »slavo«, zato vsem pripoveduje, da piše roman.Zadeva postane resna, ko njeno puhlico zagrabi založnik in Iris predlaga Joséphine, naj napiše roman namesto nje; denar od knjige pripade Joséphine, slava pa Iris.Zgodba se odvija konec 60. let v Bosni, kjer se ravnatelj manjše lokalne šole Andjelko ljubiteljsko ukvarja s ponarejanjem diplom, da bi ljudem omogočil boljše življenje. Kljub predanosti in trudu njegovo početje krajanom povzroči številne težave in zabavne zaplete, sam pa na koncu pristane v zloglasnem zaporu.Obkrožen z zločinci, morilci in drugimi okrutnimi kriminalci počasi spoznava neprijetno resnico o državi in družbi, v kateri živi, kar uniči vse njegove ideale.