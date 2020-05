TV namigi: Gasilci, Šverc komerc in Windermerski otroci

Ponedeljek, 4. maja

Gasilci: Planet TV ob 21.00

Šverc komerc: Pop TV ob 20.00

Šverc komerc. Foto Pop Tv

Windermerski otroci: TVS 2 ob 21.05

Foto TVS

Na mednarodni dan gasilcev in gasilk bodo na Planetu predvajali predstavitveno oddajo novega šova Gasilci. Snemanje šova so morali zaradi koronavirusa prekiniti, a predvajali bodo pilotno oddajo, posneto pred izrednimi razmerami.V gasilskem izzivu se bodo z izjemno zahtevnim poligonom spopadle gasilke iz Prostovoljnega gasilskega društva Predoslje, oddajo pa vodita Marko Potrč in Eva Cimbola. Vlogi sodnikov sta prevzela Anže Šilar in Tomaž Klemenčič, tekmovanje bo spremljal tudi Klemen Repovš iz Gasilske zveze Slovenije, komentatorja bosta Tomaž Klemenčič in Jure Dolinar.Dan gasilcev bo zaznamoval tudi kviz Milijonar, kjer se bodo prav tako pomerili gasilci.Mlada, sveže diplomirana ekonomistka Petra se iz Zagreba vrne v svoj domači kraj Lokvico. Na poti domov sreča policista Marka, ki je po novem zadolžen za nadzor na meji med Hrvaško in Bosno in Hercegovino, kjer poteka tihotapljenje. Od tihotapljenja tobaka in drugih dobrin živi celotna vas, vodi pa ga Petrina babica Zorka.Zorka namerava Petro seznaniti s poslom in ji ga nekega dne prepustiti. Glavna grožnja nezakonitemu poslu je načelnik Tomo, ki si že vrsto let prizadeva narediti konec tihotapljenju, a mu to nikakor ne uspe. Novi mejni policist Marko se znajde v veliki dilemi: razkriti domačine ali biti tiho in osvojiti Petrino srce.Film prikazuje resnično zgodbo o življenju po holokavstu. Je film o upanju in novem začetku, s katerim TV Slovenija obhaja letošnjo 75. obletnico konca druge svetovne vojne.Poleti 1945 iz Prage na britansko podeželje pripeljejo tristo mladostnikov, ki so preživeli holokavst. Britanska vlada jim zagotovi zatočišče, da si bodo lahko opomogli od grozot vojne. S seboj nimajo tako rekoč ničesar, vsi pa se spopadajo z globokimi psihičnimi ranami. Ker ne vedo, kaj jih čaka, in ker ne znajo angleško, so prestrašeni, po drugi strani pa vznemirjeni, ker je vojne konec. To jim vliva upanje, da bo prihodnost prijaznejša od preteklosti.