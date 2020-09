TV namigi: Generacije znanosti, John Wick in Trije veličastni

Nedelja, 6. septembra

XXVI. Generacije znanosti ZRC SAZU

John Wick: Planet TV ob 20.00

John Wick Foto Planet TV



Amsterdam, London, New York – trije veličastni: TV SLO 2 ob 22.55

Amsterdam Foto Getty Images

ZRC SAZU je že 26. podelil nagrade za znanstvene dosežke v družboslovju in humanistiki v preteklem letu. Nagrado častni znak ZRC SAZU je prejela dr. Heidemarie Uhl, znanstvena svetnica na Inštitutu za kulturne študije in zgodovino gledališča na Avstrijski akademiji znanosti ter predavateljica na univerzah na Dunaju in v Gradcu.Srebrni znak ZRC SAZU je za doktorsko disertacijo z naslovom Notranja glasovna in naglasna členjenost terskega narečja slovenščine prejel dr. Janoš Jezovnik. Strokovna sodelavka ZRC SAZU Kata Cvetko Barić je modri znak ZRC SAZU prejela za izjemno zavzetost, vestnost, natančnost in učinkovitost pri svojem delu kot vodja laboratorija Paleontološkega inštituta Ivana Rakovca.John Wick je bil nekdaj poklicni morilec, zdaj pa živi umirjeno življenje z ljubljeno psičko Daisy, darilom pokojne žene. A ko mu na pot pride ruski mafijec Tarasov, se vse spremeni. Tarasov hoče Johna prisiliti, da bi mu prodal svoj avto, a ko on to zavrne, mu Tarasovi plačanci vlomijo v dom, ukradejo avto, Johna pretepejo in ubijejo Daisy. John se spremeni v to, kar je nekdaj bil: najbolj neusmiljen morilec.Film, v katerem Keanu Reeves pobije več ljudi kot prej v celotni karieri, priporočamo ljubiteljem nasilnih trilerjev in filmov borilnih veščin.Vse od leta 1600 do danes so najprej Amsterdam, potem London in nazadnje New York odločilno prispevali k razvoju svetovnih velemest. Dokumentarna serija predstavi to 400-letno zgodovino, boj za prevlado v svetovni trgovini, urbanizacijo, arhitekturne dosežke in velike mislece, ki so mesta sooblikovali.Prvi del serije prikaže, kako se je vse začelo leta 1585 v majhnem mestu Amsterdam, ki je potem v nekaj desetletjih postalo prvo globalno mesto v zgodovini.