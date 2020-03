TV namigi: Genialna prijateljica, Adijo, pamet in Spider-man

Nedelja, 29. marca



Genialna prijateljica: TVS 1 ob 20.00





Adijo, pamet: TVS 1 ob 15.20

Adijo, pamet Foto Tvs

Spider-man: Daleč od doma: HBO ob 20.00

Priletna Elena Greco prižge računalnik in začne pisati zgodbo o svojem življenju. Povod za pisanje je nepojasnjeno izginotje Lile, njene najboljše prijateljice iz otroštva.Vrnemo se v petdeseta leta, v revno neapeljsko sosesko. Bistri, a značajsko zelo različni deklici Lila in Elena, sošolki in prijateljici, preživljata dneve razpeti med stroga družinska, cerkvena in šolska pravila na eni strani ter radovedno nagajivostjo in bujno domišljijo na drugi. Dober šolski uspeh, uspešno izdelovanje modnih čevljev ali poroka s sinom premožnega trgovca bi ju lahko dvignili z dna ...Ambiciozna 30-letnica Evi, ki dela v gradbeni korporaciji v Rotterdamu, se poteguje za napredovanje na delovno mesto v Braziliji. Zato jo osupne, ko jo šefinja pošlje v majhno naselje na nizozemsko-belgijski meji, kjer dobi nemogočo nalogo, da se pogaja s krajevnimi protestniki glede gradnje pristanišča.Razvajeno mestno dekle se najprej ne more navaditi na preprostejši način življenja, a postopoma odkrije, da ima tukajšnja ekscentrična skupnost tudi odlike. Poleg tega njeno pozornost pritegne čedni Stijn, ki se zavzema za boj proti gradbeni korporaciji.Peter Parker bi rad to poletje začasno postavil superjunaške dolžnosti na stranski tir in si privoščil zasluženi oddih, da bi se družil s prijatelji, predvsem pa zato, da bi končno osvojil prikupno Mary Jane. Toda načrt se kmalu izjalovi, ko njegov dopust prekine Nick Fury z novo nalogo, ki pa je Peter noče sprejeti. Tony Stark oz. Iron Man je mrtev, Stotnik Amerika pa je kot večina preostalih Maščevalcev nedosegljiv ...