TV namigi: Genij, Jack Reacher: Nikoli se ne vrni ...

Petek, 26. junija



Genij: TV SLO 2 ob 21.20

Jack Reacher: Nikoli se ne vrni: Kino ob 20.00



Poljub smrti: TV SLO 1 ob 23.10

Razkošna zgodovinska drama o Maxu Perkinsu, znamenitem knjižnem uredniku pri ameriški založbi Scribner's. Perkins se je založbi pridružil leta 1910, ko so bili usmerjeni predvsem v izdajanje knjig že uveljavljenih avtorjev. Sčasoma je lastnike uspel prepričati, da je prihodnost v iskanju in izdajanju prvencev mladih piscev. Z njegovo pomočjo so zasloveli pisatelji t. i. izgubljene generacije, ki so danes uvrščeni med klasike ameriškega romana – Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald in Thomas Wolfe.Kritiki so se strinjali, da je tema hvalevredna, a da avtor žal nima lastnosti moža iz naslova in je film precej povprečen.Prvi Jack Reacher ni bil ravno uspešnica, a tudi flop ne – in očitno je bilo to dovolj za nadaljevanje. Par let po dogodkih iz prvega filma se nekdanji vojaški policist Jack Reacher vrne v Washington, da bi kolegico Susan Turner povabil na večerjo. A Susan so aretirali in obtožili vohunstva in ne mine dolgo, da tudi Jack postane tarča obtožb. Odločen je, da bo osvobodil Susan in da bosta oprala svoji imeni.Spodobni akcijski prizori s Tomom, ki več teče, kot govori, in zgodba, ki sledi znanim žanrskim formulam, se sestavita v film, ki bo zabaval ljubitelje žanra, druge pa pustil hladne.Prestrašena ženska, ki ima na sebi le lahek plašč, teče po avtocesti. Njen videz izdaja, da je na begu. Na pomoč kliče mimoidoče voznike, ki se ne zmenijo zanjo. Zato stopi na cesto, kjer jo skoraj povozi zasebni detektiv Mike Hammer, ki je do potnice sumničav. Ženska se predstavi kot Christina Bailey. Na poti ju ustavi policijska patrulja, ki išče ubežnico iz psihiatrične bolnice. Christina Hammerju zatrjuje, da je zdrava in da so jo neznanci prisilili v bivanje v bolnišnici ...