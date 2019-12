TV namigi: Globus in Točka preloma, Prezrti zmagovalec in Avtošola za Savdijke

Globus, Točka preloma: TVS 1 ob 20.00



Prezrti zmagovalec: Kino ob 20.00

Avtošola za Savdijke: HBO ob 21.35

V Globusu tokrat o tožbi Slovenije proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe. Pa tudi o tem, kaj si lahko obetamo od hrvaškega predsedovanja Evropski uniji, ki bi ga lahko še najbolj zaznamoval izstop Združenega kraljestva. medtem ko hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović pravi, da je arbitraža mrtva, Marjan Šarec odgovarja, da dvostranski dogovori ne pridejo v poštevV Točki preloma o odločilnih dnevih za Mercator. Zakaj se zapleta pri prenosu lastništva z Agrokorja na naslednico Fortenovo? Zakaj so lastniki Mercatorja prijavili gospodarskega ministra Počivalška Evropski komisiji? Pa tudi o 30. obletnici Ljubljanske borze. Zakaj ljudje bolj zaupajo depozitom kot delnicam?Debi Walden ima voljo in talent, sanja pa o tem, da bi postala olimpijska prvakinja v preskakovanju ovir s konjem. Na žalost pa Debi nima sredstev, s pomočjo katerih bi lahko trenirala z najdražjimi konji. Ne pripada namreč zgornjemu razredu družbe, ki običajno diminira v tem športu. Kmalu so ji sanje s pomočjo lastnega truda na dosegu roke, a nato se ji zgodi nesreča, zaradi katere se morda nikoli več ne bo mogla ukvarjati s svojim priljubljenim športom.Film so navdihnili resnični dogodki, a gre za eno tistih tipičnih zgodb, pri kateri boste že na polovici uganili konec.Junija 2018 so ženske v Savdski Arabiji lahko prvič zakonito sedele za volanom. Dokumentarec spremlja avtošolo v prestolnici Rijad, namenjeno izključno ženskam, ki se učijo vožnje, privzemajo nov način življenja in okušajo svobodo, ki jo pomeni samostojna vožnja avtomobila.Z intervjuji in pristnimi posnetki film beleži dogajanje, življenje žensk v Savdski Arabiji; upanje, ki ga gojijo za večjo enakopravnost spolov in izzive, s katerimi se soočajo v domovini. Država na zunaj sicer ženskam namenja več pravic, po drugi strani pa surovo utiša in zapira aktivistke, ki si dejavno prizadevajo za te svoboščine.