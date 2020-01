TV namigi: Globus in Točka preloma, Zgodba Florence Foster Jenkins in Sonata V mesečini

Četrtek, 9. januarja



Globus, Točka preloma



Zgodba Florence Foster Jenkins: TVS 2 ob 22.35

Florence Foster Jenkins Story - Zgodba Florence Foster Jenkins





Sonata V mesečini: HBO ob 21.30

Moonlight Sonata: Deafness in Three Movements - Sonata V mesečini

V Globusu o nevarnem zaostrovanju razmer na Bližnjem vzhodu. Po ameriškem atentatu na iranskega generala Solejmanija je Iran raketiral ameriški vojaški oporišči v Iraku. Slovenija je zato sprožila evakuacijo svojih vojakov iz Iraka. Kakšne bodo globalne posledice iransko-ameriškega spopada?V Točki preloma: Kateri so največji izzivi za slovenske finance in slovensko gospodarstvo v letu 2020? Kako bo vlada zagotovila večjo transparentnost pri porabi proračunskih sredstev? Gost bo finančni minister Andrej Bertoncelj.Dokumentarni film predstavlja življenje ene najbolj nenavadnih ikon 20. stoletja, Florence Foster Jenkins. Florence se je oklicala za operno divo, čeprav je zaslovela kot »najslabša pevka vseh časov« v zgodovini posnete glasbe. V začetku zlatih dvajsetih prejšnjega stoletja se je na njenem dvorcu redno zbirala množica ljudi, ki je poslušala navdušeno petje lastnice dvorca. Edina težava je bila, da ni imela niti najmanj posluha.Skozi preplet glasbeno dokumentarnega in igranega filma spoznavamo svet ženske, ki je svoje petje slišala drugače od drugih, in bizarni fenomen njene slave. »Kraljico disonanc« odlično interpretira operna zvezda Joyce DiDonato.Dokumentarni film spremlja gluhega 11-letnega pianista in njegovega ostarelega gluhega dedka, medtem ko se deček uči ene od Beethovnovih najbolj priljubljenih skladb.Pripoved, ki je delno nadaljevanje na festivalu Sundance leta 2007 nagrajenega dokumentarca Hear and Now, zgodbe o njenih starših, režiserka Irene Taylor Brodsky tokrat usmeri proti svojemu gluhemu sinu in medicinskim raziskovalcem, ki se trudijo odpraviti bolezensko izgubo sluha. Ob tem se razpleta tudi resnična in čudežna pripoved o slavnem skladatelju iz 19. stoletja, ki je več kot polovico vseh svojih del napisal v globoki tišini gluhote.