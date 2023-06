TV namigi: Globus, Temna stran pametnih telefonov in Elizij

Torek, 6. junija

Globus: Dan odločitve: TV SLO 1 ob 21.05

Slo., 2023. Inf. odd. 50 min.

V torek bo v generalni skupščini Organizacije združenih narodov v New Yorku glasovanje o novih petih nestalnih članicah Varnostnega sveta, ki bodo o najpomembnejših svetovnih varnostnih vprašanjih razpravljale in soodločale prihodnji dve leti. Med kandidatkami za nestalno članstvo v Varnostnem svetu je tudi Slovenija.

Je slovenska diplomacija v teh mesecih prepričala dovolj članic svetovne organizacije, da bodo v torek svoj glas zaupale naši državi? V Globusu o dnevu odločitve in o izjemnem izzivu in priložnosti za slovensko diplomacijo.

Temna stran pametnih telefonov: TV SLO 1 ob 20.40

Smartphones: The Dark Side. VB, 2018. Režija: Matthew Hill. Dok. odd. 25 min.

Temna stran pametnih telefonov. Foto TVS

Ljudje smo vse bolj navezani na svoje pametne telefone. Mnoge objavljanje in sledenje objavam drugih na družabnih omrežjih že skoraj zasužnjuje. Zakaj? Novinarka Hilary Andersson išče odgovore na to in druga vprašanja.

V dokumentarni oddaji poznavalci novih tehnologij, tudi izumitelj ikone za všečke, pojasnjujejo, kako so upravljalci družbenih omrežij namenoma razvili tehnologije, ki uporabnika počasi spremenijo v odvisnika s pogledom, nenehno uprtim v lasten spletni profil.

Elizij: Kanal A ob 21.30

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Elysium. ZDA, 2013. Režija: Neill Blomkamp. Igrajo: Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley, Alice Braga, Diego Luna, William Fichtner. Akc. film. 115 min.

Leta 2154 bogataši živijo na vesoljski postaji Elizij, medtem ko vsi drugi životarijo na opustošeni Zemlji. Za to, da se slednji ne vtihotapijo v Elizij, skrbi posebna služba na čelu z Delacourtovo. Eden takih je Max, ki mu po nesreči v tovarni ostane le še nekaj dni življenja, zato se odloči, da bo vdrl na Elizij, kjer je mogoče ozdraviti vse bolezni.

Po enem najbolj prelomnih ZF filmov zadnjega desetletja, Okrožje 9 (2009), je v Južni Afriki rojeni režiser Neill Blomkap posnel še eno metaforo o nevarnosti razslojevanja družbe.