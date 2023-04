TV namigi: Goričko, Bodi moj glas in Marko Polo

Torek, 25. aprila

Goričko, streha Prekmurja: TV SLO 1 ob 20.35

Slo. Režija: Aleš Nadai. Dok. odd. 60 min.

Prekmurje je pregovorno najbolj raven del Slovenije, a Goričko je geografska izjema sredi velike Panonske nižine.

Blago nagubano goričko gričevje vpliva na navade, način življenja in gospodarstvo. Dokumentarni film Aleša Nadaia prikazuje ljudi, njihov način življenja in prelepo pokrajino Goričkega, ki jo mnogi primerjajo z italijansko Toskano.

Goričko odkrivajo tudi drugi prebivalci Slovenije, ki so si tam ustvarili dom in okolje za svoje delo, zadnje čase pa je pokrajina zanimiva tudi za tujce, ki jih je pritegnila narava.

Bodi moj glas: TV SLO 2 ob 23. 00

Be My Voice. Šved., 2021. Režija: Nahid Persson. Glavne osebe: Masih Alinejad. Dok. odd. 60 min.

Bodi moj glas Foto Tv Slo

Novinarka in aktivistka Masi Alinedžad je glas milijonov iranskih žensk, ki se na družbenih omrežjih upirajo prisilni nošnji hidžaba. Je na čelu gibanja, ki v sodobnem Iranu velja za hudo državljansko nepokorščino.

Iz izgnanstva v ZDA Masi spodbuja proteste v domovini, iranske oblasti, ki stopnjujejo nasilje v državi, pa jo skušajo omajati z grožnjami njenim družinskim članom …

Film je tudi v tem trenutku aktualen, saj v Iranu spet potekajo protesti.

Obrazi zgodovine: Marko Polo: TV SLO 2 ob 19.45

The Faces of History. 2022. Zgod. 40 min.

Obrazi zgodovine: Marko Polo Foto Tv Slo

Nekatere zgodovinske osebe niso utonile v pozabo, temveč so se ohranile v naši zavesti. Toda ali se današnje predstave ujemajo z resničnostjo? Zares vemo, kakšen je bil njihov značaj, videz?

Derek in Saskia se tokrat odpravita po sledeh Marka Pola, velikega srednjeveškega popotnika in raziskovalca. Obstaja knjiga, v kateri so natanko popisane njegove pustolovščine, ni pa opisa ali slike, po kateri bi lahko sklepali, kako je bil videti. Tako ima Mao še težje delo kot po navadi.