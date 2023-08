TV namigi: Gospa Davis, Hrupna soseda in Dean Martin, kralj coola

Petek, 4. avgusta

Gospa Davis (Premiera): HBO ob 20.00

Mrs. Davis. ZDA, 2023. 1 in 2/8. Režija: Owen Harris. Igrajo: Betty Gilpin, Jake McDorman, Andy McQueen, Ben Chaplin, Mathilde Ollivier. Hum. nan. 55 min.

V sodobnem svetu vsi ljudje uporabljajo umetno inteligenco po imenu Gospa Davis. Slednja je med drugim poskrbela, da ljudje niso lačni in da ni vojne. Gospa Davis skuša vzpostaviti stik z s Simone, ki je nuna v samostanu, a jo Simone vztrajno zavrača, saj jo krivi za smrt svojega očeta. Ko samostan prodajo in se nune znajdejo na cesti, Simone ugrabi človek, ki trdi, da ga je poslala gospa Davis. A star znanec ji pomaga pobegniti. Simone so odloči uničiti gospo Davis. Poda se na lov za gralom, ki edini lahko uniči algoritem umetne inteligence.

Avtorja nove, vznemirljive serije, v kateri se res odštekano mešata duhovnost in sodobna tehnologija sta debitantka Tara Hernandez in Damon Lindelof, ki nam je nazadnje postregel z odličnimi Varuhi (Watchmen).

Hrupna soseda: TV SLO 2 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Sentimental. Špa., 2020. Režija: Cesc Gay. Igrajo: Javier Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta, Alberto San Juan, Akram. Kom. 85 min.

Hrupna soseda. Foto TVS

V udobnem sodobnem stanovanju živita dolgoletna zakonca, Ana in Julio. Po petnajstih letih skupnega življenja bi se prilegla kakšna sprememba. Tako meni Ana, Julio pa nad zamislijo ni najbolj navdušen.

Zaradi zdolgočasenosti in rutine, se je med njiju prikradel cinizem, ki ga blažita s civiliziranim in kulturnim sobivanjem. Ana na poti do sprememb naredi prvi korak, Julio pa o tem še ne ve ničesar. Na večerjo je povabila nova soseda, ki se ju med glasnim seksom sliši skozi stene stanovanja. Julio je zaradi tega slabe volje, Ana pa ne more skriti zavisti.

Še preden soseda pozvonita, med Ano in Juliem zazeva psihološka razpoka, pravzaprav prepad.

Dean Martin, kralj coola: TV SLO 1 ob 22.35

Dean Martin, King Of Cool. ZDA, 2021. Režija: Tom Donahue. Dok. film. 105 min.

Dean Martin, kralj coola. Foto TVS

Pevec, filmski igralec in komedijant Dean Martin je bil ena izmed osrednjih osebnosti ameriškega zabavne industrije 20. stoletja.

Nepozabni so njegovi komični nastopi v paru z Jerryjem Lewisom in s člani znamenitega Rat Packa, tudi s Frankom Sinatro in Sammyjem Davisom mlajšim, ter pesmi, med njimi Everybody Loves Somebody in That's Amore.

Ameriški televizijski in hollywoodski zvezdnik ter ljubljenec občinstva je veljal za šarmerja tako na odru kot zasebno, a ga kljub vsej njegovi slavi nihče ni zares poznal. Zakaj je bil Dean Martin taka uganka?