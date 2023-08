TV namigi: Gospa sapiens, Prepovedana zgodovina in Življenje Mary Tyler Moore

Četrtek, 17. avgusta

Gospa sapiens: TV slo 2 ob 20.00

Lady Sapiens: Investigating the Lives of Prehistoric Women. Fr., 2021. Režija: Thomas Cirotteau. Dok. odd. 60 min.

Dokumentarna oddaja se s pričevanji znanstvenikov, posnetki prazgodovinskih najdišč ter s pomočjo animiranih in igranih prizorov prepričljivo sprehaja med sedanjostjo in preteklostjo in učinkovito pojasni, kdo so bile ženske v prazgodovini in kakšno vlogo so imele v svojih družinah in družbi.

Oddaja v nasprotju s paleolitskimi stereotipi razkrije, da gospa sapiens ni bila šibka in podrejena, temveč močna in borbena lovka. Znanstveniki so odkrili, da je skrbela za svoje telo in videz, da je obvladala mnoga znanja in veščine ter da so jo v skupnosti spoštovali, celo častili.

Prepovedana zgodovina: Skriti zaklad mesta Petra (Premiera): National Geographic ob 21.00

Forbidden History: The Lost Treasures of Petra. VB, 2014. 2. sezona. 1/6. Režija: Bruce Burgess. Dok. serija. 60 min.

Prepovedana zgodovina: Skriti zaklad mesta Petra. Foto National Geographic

Institucije ne marajo, kadar novi dokazi pod vprašaj postavijo splošno sprejeto védenje in dvomu podvržejo prepričanja, ki so kot dejstva veljala več desetletij. Voditelj Jamie Theakston bo prepotoval vse kotičke Zemlje, da bi rešil najbolj zapletene uganke naše zgodovine. Med drugim bo skušal najti pojasnila o izgubljenem zakladu Petre, resničnem svetem gralu in o nacističnih vesoljcih.

V prvi epizodi Jamie odpotuje v Petro, nekdanjo prestolnico nepopisno premožnega Nabatejskega imperija. S pomočjo jordanskega arheologa bo osvetlil manj znane podatke iz zgodovine tega antičnega mesta.

Življenje Mary Tyler Moore (Premiera): HBO ob 21.20

Being Mary Tyler Moore (Aka. Being Mary). ZDA, 2023. Režija: James Adolphus. Dok. film. 120 min.

Življenje Mary Tyler Moore. Foto HBO

Mary Tyler Moore (1936– 2017) je bila igralka in producentka, ki je na novo definirala ženskost v Ameriki. Z izjemnim dostopom do obsežnega arhiva dokumentarec predstavlja to slavno ameriško ikono. Kariera Mary Tyler Moore je trajala celih šestdeset let. Film, ki prepleta njeno osebno pripoved z vtisi njenih poklicnih dosežkov, izpostavlja njene prelomne filmske vloge in prikaže neizbrisen vpliv, ki ga je imela na mnoge generacije žensk, ki so prišle za njo.