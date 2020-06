TV namigi: Gospa Wilson, Iron Man 3 in Kam si izginila, Bernadette?

Nedelja, 21. junija



Gospa Wilson

Iron Man 3: Planet TV ob 20.00



Kam si izginila, Bernadette?: HBO ob 20.00

Leta 1963 gospodinji Alison Wilson umre mož Alec. Poročena sta bila 22 let, toda zdaj na njena vrata potrka Gladys Wilson, ki trdi, da je Alecova žena. Alison zgrožena spozna, da se Alec, s katerim sta se spoznala v poveljstvu tajne obveščevalne službe med vojno, ni nikoli ločil od prve žene, temveč je živel dvojno življenje. Resnico prikrije sinovoma, nato pa na pogrebu spozna, da z Gladys morda nista bili edini ženski v Alecovem življenju.Gospa Wilson je nadaljevanka v treh delih, v kateri je glavno vlogo – svojo babico – odigrala britanska igralka Ruth Wilson.Milijonar in osvajalec žensk Tony Stark (Robert Downey Jr.) se mora po tem, kar se je zgodilo v Maščevalcih, spopasti z najhujšim sovražnikom doslej. Smrtonosni Mandarin (Ben Kingsley) se je namreč odločil uničiti Starkov svet. Stark mora prav tako zaščititi ljubezen svojega življenja (Gwyneth Paltrow). Prisiljen se je soočiti z vprašanjem, ali obleka naredi človeka ali človek obleko.Kot pri vsakem akcijskem filmu so v Iron Manu 3 v ospredju osupljivi posebni učinki in velike akcijske scene, a film navduši tudi z vsem, kar je vmes, predvsem z nepričakovanim humorjem in odličnimi dialogi.Zgodba se osredotoča na naslovno Bernadette, ki se ji med načrtovanjem družinskih počitnic na Antarktiki na glavi pričnejo kopičiti odnosi s sosedi, razmerje z možem, duhovi pretekle kariere in celo FBI, tako da na koncu izgine. Zgodba je zabavna in polna nepričakovanih preobratov, glavni adut filma pa je Cate Blanchett.