TV namigi: Gospod, odpusti mi, Zakaj ženske ubijajo in Avenija 5

Ponedeljek, 20. januarja

Gospod, odpusti mi: Pop TV ob 22.25

Zakaj ženske ubijajo: Fox Life ob 22.00

Avenija 5: HBO ob 21.00

Lucia (Paz Vega) je nekonvecnionalna redovnica, ki se v svoj rodni Barbate vrne po dveh desetletjih. Odšla je, ko je po najstniški nosečnosti svojega otroka oddala v posvojitev. Zdaj se je vrnila, ker čuti krizo svoje poklicanosti, a doma se sreča s kruto tesničnostjo njen brat Miguel, nezaposlen ribič, ima velike denarne težave, njena svakinja Antonia dela v tovarni, ki ji grozi zaprtje, njen nečak Rafa pa prekupčuje mamila ...Serija o treh ženskah, ki živijo v treh različnih desetletjih: o gospodinji iz 60. let, ženski iz visokih krogov iz 80. let in odvetnici iz leta 2018. Vsem trem pa je nekaj skupnega – varanje v zakonu.Serija raziskuje, kako se je vloga žensk s časom sicer spremenila, toda njihov odziv na varanje se ni. Leta 1963 se življenje gospodinje Beth Ann (Ginnifer Goodwin) obrne na glavo, ko izve za moževo nezvestobo. Leta 1984 Simone (Lucy Liu) noče videti moževe skrivnosti. V sedanjosti pa ima odvetnica Taylor (Kirby Howell-Baptiste) z možem odprto zvezo.Ustvarjalec, scenarist in izvršni producent Armando Iannucci, avtor priljubljene serije Podpredsednica (Veep), prinaša komično serijo o vesoljskem turizmu, ki se dogaja 40 let v prihodnosti, ko je Osončje priljubljeno letovišče vsakogar.Hugh Laurie je izkušeni Ryan Clark, očarljivi kapitan vesoljske križarke Avenija 5; samozavesten, priljuden in vselej z vajetmi v rokah, Josh Gad je Herman Judd, milijarder in obraz Avenije 5 ter celotne tržne znamke Judd, Zach Woods je Matt Spencer, vodja oddelka za odnose s strankami. Nikki Amuka-Bird upodobi Rav Mulcair, vodjo nadzornega centra misije Judd na Zemlji. Rebecca Front igra Karen Kelly, rojeno voditeljico, ki se je kot slepi potnik nezakonito vkrcala na Avenijo 5 ...Vesoljska ladja Avenija 5 gostom ponuja luksuzne ugodnosti gurmanske specialitete, wellness center, ure joge in napovedovalce prihodnosti. Serija nas popelje na osemtedno potovanje okoli Saturna in sprva je vse v najlepšem redu. Nato pa se ladja spopada s tehničnimi težavami. Ryan in njegova posadka mirijo nezadovoljne potnike in iščejo način kako se spopasti z nepredvidenimi situacijami ...