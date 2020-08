TV namigi: Gospod, Tujca in Ne zapusti me!

Sreda, 19. avgusta



Gospod: TV SLO 1 ob 20.05



Tujca: TV SLO 2 ob 21.30

Tujca Foto Tv Slo



Ne zapusti me!: Kino ob 22.05

Ne zapusti me! Foto Pro Plus

Indijska režiserka Rohena Gera v svojem prvem celovečercu prinaša rahločutno sliko razrednih odnosov v svetu, polnem stisk in protislovij – navdihujočo zgodbo o ljubezni in emancipaciji.Ratna je služabnica pri Ashwinu, sinu premožne mumbajske družine. Zdi se, da je življenje mladega in privlačnega Ashwina sanjsko, vsaj tako se sprva zdi Ratni, a ni tako. Ashwin se je sprl s svojo zaročenko in njuna poroka je splavala po vodi, z njo pa tudi njegove sanje. On, ki ima vse, se zdi, da je izgubljen, medtem ko ona nima ničesar, a vendar je polna upanja in življenjske energije ...V uvodnih trenutkih se ženska, ime ji je Megan, pelje z avtom in nekomu pusti sporočilo na tajnici, da se je v nekaj zapletla. V naslednjem hipu Jonahovo predavanje prekine policist: njegova žena Megan je umrla v prometni nesreči. Jonah in Megan sta bila poročena tri leta, ona je delala v Hongkongu, Jonaha pa je strah letenja. Zdaj ga bo moral premagati in odleteti tja. A izkaže se, da je imela Megan tam še enega moža. In da ni umrla v prometni nesreči ...Stiliziran triler o tem, kako hitro se lahko zruši svet, ki ga imamo za samoumevnega, in kako tuj je videti kraj, ko smo v njem sami, skuša združiti osebno zgodbo z družbeno: o korupciji in zarotah.Prijatelja Vincenzo in Paolo se znajdeta v enakem položaju, ko ju zapustita punci in jima zlomita srce. Skupaj prideta do zaključka, da ju lahko potolaži le maščevanje, zato skujeta načrt.Odločita se, da bo Vincenzo zapeljal Paolovo bivšo, Paolo pa Vincenzovo. Popolnoma ju bosta osvojila, nato pa jima vrnila milo za drago in ju brezčutno zapustila. A srčne zadeve so nepredvidljive ...