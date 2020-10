TV namigi: Grayson Perry, Deadwood in 40-letni devičnik

Četrtek, 1. oktobra



Z Graysonom Perryjem po ZDA: TV SLO 2 ob 20.00



Deadwood: Film: HBO ob 20.00

Deadwood: Film Foto HBO

40-letni devičnik: Kino ob 20.00

40-letni devičnik Foto Pro Plus

Priznani britanski likovni umetnik in avtor dokumentarnih serij Grayson Perry se s svojim pisanim motorjem poda na veliko ameriško potovanje.Grayson se sreča z ljudmi z različnimi svetovnimi nazori in življenjskimi izkušnjami, tudi z liberalci in gorečimi privrženci predsednika Trumpa. V očitno globoko razdeljenih Združenih državah Amerike z njimi preizprašuje koncepte identitete, rase, denarja in pripadnosti družbenemu razredu.Nadaljuje se zgodba iz kritiško uspešne in z emmyjem nagrajene televizijske serije Davida Milcha.Liki iz uspešne serije se torej po desetih letih zberejo, da bi proslavili status Južne Dakote. Nekdanja rivalstva se spet zanetijo, zavezništva so na preizkušnji in odprejo se stare rane. Vsi skupaj se morajo zoperstaviti neizogibnim spremembam, ki sta jih prinesla čas in modernizacija.Andy Stitzer je prijazen 40-letnik, ki dela v trgovini z elektroniko, doma pa ima kolekcijo lutk. In čeprav je Andy v življenju naredil že mnogo stvari, je še vedno devičnik. Njegovi sodelavci menijo, da je to nezaslišano, zato se odločijo, da mu bodo pomagali najti primerno družico.Gre za komedijo, ki je bila v času nastanka osvežitev v poplavi prežvečenih žajfastih romantičnih komedij.