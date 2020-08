TV namigi: Greta Garbo, Mladostna napaka in Top Gear

Petek, 7. avgusta



Zvezde velikega platna: Greta Garbo: TV SLO 1 ob 22.45



Mladostna napaka: POP TV ob 22.35

Mladostna napaka Foto Pro Plus



Top Gear: Kanal A ob 20.00

Top Gear Foto Pro Plus

O največjih hollywoodskih zvezdnikih, njihovih karierah, zasebnem življenju in mestu v zgodovini filma govorijo pronicljivi poznavalci sedme umetnosti. Med njimi sta Derek Malcolm, dolgoletni filmski kritik pri dnevniku Guardian, in Ian Nathan, filmski publicist in nekdanji urednik pri reviji Empire.Greta Garbo, ena največjih filmskih igralk vseh časov, je bila švedskega rodu. Slovela je po tragičnih vlogah, tankočutnem značaju, melanholičnosti in skrivnostnosti, saj je v nasprotju z drugimi zvezdniki zasebno življenje skrbno skrivala pred očmi javnosti.Film je režijski prvenec hollywoodske zvezdnice Kyre Sedgwick, ki je povzet po nagrajenem romanu pisateljice Sare Zarr. V eni glavnih vlog pa igra kyrin mož, Kevin Bacon.Šestnajstletni Deanni se čez noč življenje spremeni v pravi pekel, ko na socialna omrežja pricurlja njen intimni videoposnetek seksa s Tommyjem. Po škandalu se mora soočiti z zbadanjem in žaljivkami svojih vrstnikov ter očetovim razočaranjem, zato se trudi, da bi pobegnila senci preteklosti, ki jo preganja.Matt LeBlanc, Chris Harris, Rory Reid in legendarni Stig so že stari znanci, pridružila pa se jim bo še nemška dirkačica Sabine Schmitz.V prvi epizodi se Harris in LeBlanc odpravita na Norveško, da bi preizkusila najnovejša karavana proizvajalcev Porsche in Ferrari. Harris sede za volan porsche panamere turbo sport turismo, LeBlanc pa ferrarija GTC4Lusso. Avtomobila bosta morala prestati niz testov, s katerimi bosta voditelja preizkušala hitrost, praktičnost in zmogljivost jeklenih konjičkov.