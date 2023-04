TV namigi: Henryjeva knjiga, Steve Jobs in Junak

Sobota, 8. aprila

Henryjeva knjiga (Premiera): Pop TV ob 21.15

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Book of Henry. ZDA, 2017. Režija: Colin Trevorrow. Igrajo: Naomi Watts, Jaeden Lieberher, Jacob Tremblay, Sarah Silverman, Dean Norris. Krim. 125 min.

Natakarica Susan je mati samohranilka dveh dečkov – razigranega osemletnika Petra in skrbnega 11-letnika Henryja. Nekega dne pa Susan odkrije, da imajo pri sosedih, kjer živi Henryjeva sošolka Christina, nevarno skrivnost. Toda Henry je sestavil presenetljiv načrt, kako bi Christino rešil pred nasilnim očimom, ki je policijski načelnik. Susan poskuša po sinovih genialnih navodilih obvarovati mlado dekle, čeprav ta vključujejo tudi umor.

Pravi pristop k filmu je kot k romanu za plažo, so rekli kritiki o filmu, ki je poln vsega, razen subtilnosti.

Steve Jobs: TV SLO 2 ob 20.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Steve Jobs. ZDA, 2015. Režija: Danny Boyle. Igrajo: Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels, Michael Stuhlbarg. Bio. drama. 125 min.

Portret moža, ki mu po imenu in priimku ponavadi dodajo še oznako genij, ni preprosta naloga. A režiser Danny Boyle in scenarist Aaron Sorkin sta jo opravila zelo dobro. Sorkin je Steva Jobsa predstavil skozi tri predstavitve Jobsovih produktov: Macintosha 1984, NeXT Cuba 1988 in iMaca 1998. A ti dogodki so le kulisa za vpogled v življenje moža, ki je hkrati heroj in tiran, nekdo, ki ga bližnji občudujejo in prezirajo hkrati ...

Film, ki ga ne zanima toliko dokumentarna točnost kot vpogled v ozadje mita, odlikujejo vrhunske igralske predstave.

Junak: TV SLO 1 ob 23.15

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Hero. ZDA, 2017. Režija: Brett Haley. Igrajo: Sam Elliott, Laura Prepon, Krysten Ritter, Nick Offerman, Katharine Ross. Drama. 100 min.

Junak. Foto TVS

Lee Hayden je ostarela legenda vesternov, ki ima še vedno enkraten glas, primeren za radijske oglase, medtem ko so njegovih zlati časi igralske kariere že minili. Z nekdanjim sodelavcem dneve preživlja ob gledanju svojih slavnih dosežkov in kajenju trave. Dokler ne dobi zdravniškega izvida. Diagnoza: rak, zadnja stopnja. Odloči se, da bo spet navezal stike z odtujeno hčerko in poskusil odigrati še zadnjo vlogo, prav tako se čustveno zaplete s precej mlajšo stand up komičarko ...

Lep, trpek film z odlično odigrano glavno moško vlogo. Preprost, vendar učinkovit film o minljivosti, boju in porazu, popravljanju napak … in delanju novih.