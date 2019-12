TV namigi: Hitlerjev Hollywood, Podmornica U 571 in Noe

Ponedeljek, 30. decembra



Hitlerjev Hollywood in Cinecittà: TVS 2 ob 18.10 in 21.40





Podmornica U 571: Kanal Aob 21.35

U 571 - Podmornica U 571 Foto Pro Plus



Noe: Kino ob 20.00

Noah - Noe Foto Pro Plus

Na sporedu bosta dokumentarca o tem, kako so nacisti in fašisti film uporabili kot orodje svoje politične oblasti. Nacistični voditelji pod vodstvom ministra Göbbelsa so po zgledu Hollywooda razvijali nemško filmsko industrijo. To je film, ki nas uči, kako brati filme in njihova skrita sporočila.Mussolinija so filmi še bolj zanimali zaradi ekonomskih in gospodarskih razlogov. Dokumentarec predstavi zgodbe zvezdnikov in zvezd, njihov odnos do politične oblasti, hkrati pa nas pouči o razvoju italijanske kinematografije od konca 30. let do konca vojne.Kapitan Mike Dahlgren poveljuje zastareli ameriški podmornici, ki je starejša od večine svoje posadke. Čeprav je plovilo precej poškodovano, je še vedno pravo smrtonosno orožje. Ekipo na krovu poleg Dahlgrena sestavlja še skupina mladih fantov, pred katerimi je nevarna misija. Z nemške podmornice morajo izmakniti strogo zaupno nacistično kodirno napravo. Ta bi zaveznikom pomagala zaustaviti napade smrtonosnih nemških podmornic. Vojaki morajo svojo nalogo opraviti v največji tajnosti, saj sovražnik ne sme ničesar posumiti.Napet triler, ki ga krasita odlična fotografija in igra nadarjenega igralskega ansambla.Aronofskyjev pogled na starozavezno zgodbo o Noetu, ki je po božjih navodilih pred vesoljnim potopom rešil peščico ljudi in živalskih vrst, je za mnoge precej kontroverzen.Zgodbi, ki je v Svetem pismu opisana sicer zelo kratko, je dodal atribute, kot sta negativec, ki ogroža barko, in neposlušni Noetov sin, ki na barko noče brez žene, predvsem pa je spremenil sporočilo zgodbe. V njej ne gre več za novo zavezo med ljudmi in Bogom, ampak za ekološki manifest, v katerem je človek bolj kot ne odvečen.