TV namigi: Houdini, Zločinski um in Projekt: rak

Ponedeljek, 9. marca

Houdini: Planet TV ob 21.00

Zločinski um: Fox Crime ob 22.00

Criminal Minds. ZDA, 2019. 15. sezona. 1/10. Režija: Glenn Kershaw. Igrajo: Joe Mantegna, Matthew Gray Gubler, A.J. Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, Paget Brewster. Nan. 60 min.



Zločinski um. Foto Fox

Projekt: rak: TVS 2 ob 21.55

Projekt: rak. Foto TVS

Miniserija spremlja vzpon vzhodnoevropskega priseljenca Ehricha Weissa od njegovih skromnih začetkov pri potujočih cirkusih do razprodanih nastopov v koncertnih dvoranah. Adrien Brody je veliki Harry Houdini, ki išče slavo in bogastvo, se udeležuje vohunskih spletk, zoperstavlja klicalcem duhov in spoznava nekatere najslavnejše osebnosti tistega časa, med katerimi so predsednik ZDA, Arthur Conan Doyle in Rasputin.V prvem delu spoznamo, kako je Ehrich postal Harry Houdini, mojster iluzij.Zločinski um spremlja elitno ekipo, ki analizira najbolj izprijene zločince v ZDA in skuša predvideti njihove naslednje korake, preden znova udarijo. Najboljši in najbolj izkušen član ekipe je agent David Rossi, ki je tudi soustanovitelj enote, v kateri vsak član s svojim znanjem in spretnostmi pomaga pri analiziranju motivov in čustev zločince.Ekipa tokrat preiskuje primer, pri katerem gre za izredno podobnost z Rossijevo zadnjo obsedenostjo, Kameleonom oz. Everettom Lynchem, ki ga je skoraj ubil in je potem izginil.Ulaya najbolj poznamo kot moško polovico umetniškega dua Ulay/Abramović. Po njunem razhodu je pozornost javnosti ostala pri Marini, o Ulayevem zgodnjem in poznejšem delu pa laiki vemo le malo. Bil je fotograf, pionir body arta, performansa in polaroid arta …Leta 2009 se je Ulay preselil v Ljubljano. V času, ko sta se z režiserjem Kozoletom že dogovarjala o snemanju filma, so mu postavili diagnozo: rak. To je spremenilo vse načrte. Prvi prizori so bili posneti novembra 2011 na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, kjer je Ulay prejemal kemoterapijo. Ko se mu je zdravje malo izboljšalo, se je odločil, da obišče svoje prijatelje po svetu.Kamera ga je najprej spremljala na premiero Marininega filma v Berlin, potem v New York in na koncu v 'njegovo mesto', Amsterdam ...