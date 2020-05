TV namigi: Houston, imamo problem!, Bergman in Tednik

Ponedeljek, 25. maja

Houston, imamo problem!: TVS 2 ob 17.20



Bergman: TVS 2 ob 20.50

Bergman FOTO: TVS





Tednik: TVS 1 ob 20.00

Tednik, Challe Salle FOTO: Domen Jančič

Je SFRJ res razvijala vesoljski program in ga nato prodala ZDA? Kot v filmu razloži Slavoj Žižek, ki v Morpheusovi pozi iz Matrice razlaga teorijo mitov, je to resnično, tudi če se ni res zgodilo. Le verjeti moramo. In ta film je tako krasno posnet in zmontiran, da se je težko upreti temu, da ne bi verjeli. Zgodba ima dovolj zmešanih idej in je podkrepljena z ravno pravo izbiro arhivskih posnetkov, da se zdi mogoča. Celo kadar poskuša v nekaj, kar je bila v osnovi preprosta ideja, stlačiti še desetletja nepovezanih dogodkov (npr. yugo).Film je izvrsten in bo navdušil vse, ki so spremljali vsaj del te zgodovine, še posebej če bodo ob ogledu pomislili, kako bo na film reagiral nekdo, ki misli, da gleda dokumentarec.Leta 2018 je minilo sto let od rojstva Ingmarja Bergmana, enega od režiserjev, ki je zaznamoval svet filma kot le malokdo. Mojstra psihološke drame, ki je seciral svoje trpinčene subjekte, ukleščene v krog samoizpraševanja in iskanja smisla bivanja, je težko ujeti v en sam film, zato se je režiserka Jane Magnusson osredotočila na eno samo leto njegovega življenja: 1957. To je bilo leto, ko je naredil dva od svojih slavnih filmov, Sedmi pečat in Divje jagode, zrežiral pa je še štiri odrske drame in TV-film.A dokumentarec ne odkriva le umetnikove bogate filmske in gledališke dediščine, ampak se poglobi tudi v Ingmarja Bergmana kot človeka in v njegove odnose z ljudmi, s katerimi je bil povezan zasebno in profesionalno.Virus sars-cov-2: je izjemno nalezljiv, ni tako nalezljiv, je smrtnosen, ni tako smrtonosen. Prihaja drugi val, ne bo drugega vala, smo prekuženi, nismo prekuženi. Kaj je mit in kaj resnica?Otroke s posebnimi potrebami je država med epidemijo pustila na cedilu. Mnogi bodo zaradi ustavitve terapij imeli dolgotrajne posledice. Kdaj bo država sistemsko poskrbela za najbolj ranljive?Glasbena scena je zaradi pandemije še vedno povsem ustavljena. Pogovarjali smo se s številnimi uspešnimi glasbeniki: od DJ Umeka, skupine Mi2 in Challeta Saleta do Tanje Žagar.